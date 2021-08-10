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從改變分線位置開始！6個「睡前變美小習慣」讓你更精緻

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▲▼6個「睡前變美小習慣」讓你更精緻 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲睡覺前做好基本功，美麗更升級。（圖／Pexel、Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

人一天都只有24小時，為什麼有人就可以保養那麼好呢？原來她們利用睡前時間偷偷變美，除了堅持早睡睡出漂亮肌膚外，其他好的習慣，你也要趕快學起來！

#睡滿7小時

成年人的睡眠時間約為7-8小時，研究指出擁有充足的睡眠，才能養出好肌膚。要知道經常熬夜容易使肌膚暗沉甚至長斑，到時候抹再貴的保養品都沒用。

#認真刷牙

睡前口腔清潔很重要，夜間睡著時唾液分泌量會大大減少，若是沒清潔好牙齒，留在牙齒上的細菌會快速繁殖，因此睡前要好好刷牙，每天堅持下去刷出一口白牙，整個人看起來也更顯氣質。

▲▼6個「睡前變美小習慣」讓你更精緻 。（圖／Unsplash、Pexels）

#洗澡後塗抹身體乳

身體肌膚就像臉一樣，想要柔滑潤澤需要靠日積月累的保養，重點不在於你是用多昂貴的身體乳，而是你能否堅持天天保養，特別是日曬後或是冬季肌膚特別容易缺水，塗抹乳液也就顯得更為重要。

#養成睡前泡腳的習慣

覺得泡澡太費事，讓試試看泡腳吧！泡腳可以促進身體血液循環，同時增加身體免疫力，更有很好的助眠效果。

#改變頭髮分線位置

趁著睡覺時候改變頭髮分線位置，這樣能夠日漸明顯的分線變的不明顯，也能使睡醒後的髮根蓬鬆，更好做造型。

#睡前小運動

躺在床上也可以順便練肚子，可以把雙手放在臀部兩側，腹部用力慢慢抬起腿，以25次為一組，每天做3組就能感受到腹部緊實的成效。

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關鍵字：

睡眠, 變美習慣

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