月餅單盒破2千元創價格新高　吃完能當珠寶盒「詢問度破表」

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越超前部署在8／11開啟中秋禮品預購，正好搭配解封降級推出的「新生活卡利HIGH」檔期，讓民眾能在準備中秋禮時有4％至7％不等的回饋，也算誠意做足，今年推出最受矚目的便是與文華東方合作的獨家款，單盒要價2,380元，比半島酒店還貴，盒子美到吃完能留著當珠寶盒，據悉還沒公布就有貴客致電詢問。

▲新光三越月餅預購，首度搭上卡利HIGH回饋。（圖／業者提供，以下同）

時序已過立秋，接下來的節慶重頭戲來到中秋節，看準今年消費者過節重頭戲或許不在餐廳，禮盒澎湃一點很可以，新光三越中秋禮盒預購，就推出史上單盒最高價、與文華東方酒店合作的「雅閣手工月餅禮盒」，單盒要價2,380元，而在家烤肉的組合也很有看頭，請來晶華酒店餐廳COAST開賣獨家泰醬燒烤組，帝王蟹、干貝、白燒鰻魚全囊括，還錄了影片教你在家怎麼烤，要價3,880元。

▲文華東方酒店「雅閣手工月餅禮盒」，售價2,380元。

▲COAST開賣獨家泰醬燒烤組，售價3,880元。

新光三越表示，今年共推出113款中秋禮品，其中囊括超過4成獨家禮盒、8成初登場新品，因應疫情共有83款都可直接在Online購買，且首度搭配到卡利HIGH檔期，消費滿額可享有4%的金額回饋，今年以米其林話題入菜，與一星餐廳MUME、文華東方雅閣中餐廳推出獨家款式，單盒售價680元起。

▲MUME 茶月和鳴禮盒.，售價1,880元。

而以往銷量口碑均佳的香港半島酒店奶黃月餅，今年則因運輸成本調高，小漲40元，去年售價1,580元，今年售價1,620元。另百貨也引進日本當紅的伴手禮「Maple mania」，招牌楓糖奶油餅乾傷過許多電視節目，另外有東京芭娜娜旗下「SUGAR BUTTER SAND TREE 白巧克力夾心脆餅禮盒」，多種穀物搭配白巧克力夾心內餡，甜品控可試試。

▲Maple mania 經典禮盒，售價950元。

▲SUGAR BUTTER SAND TREE白巧克力夾心脆餅禮盒，售價810元。

美國Häagen-Dazs也與法國羅浮宮博物館合作，推出冰淇淋月餅禮盒，限量主打款「金典蒙娜麗莎」，直接複製羅浮宮博物館地標「玻璃金字塔」，打造獨有的「金字塔保冷袋」，符合黃金比例的斜面上鑲嵌鎮館之寶《蒙娜麗莎的微笑》，文藝吸睛。

▲Häagen-Dazs金典蒙娜麗莎Crispy Collection，售價1,380元。

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