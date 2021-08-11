痘痘狂冒？皮膚科醫師教「不長痘飲食」7關鍵：3種NG食物快避開

▲吃對食物也能幫助改善痘痘情況。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都有粉刺、痘痘困擾，就算天天認真洗臉，保養也不偷懶，但痘痘就是長不停？就有醫師指出，其實飲食也是一大關鍵！在小紅書上擁有高人氣的皮膚科醫師丹妮就分享了抗痘飲食的「4吃3少吃」秘訣，避掉容易致痘食物，多吃能穩定肌膚的食物，你也能吃出「不長痘體質」。

少吃1：高糖份食物



當人體攝入過多糖分或碳水時，體內會分泌類胰島素生長因子IGF-1，而IGF-1會使表皮角化過度、油脂分泌增加，導致痤瘡、毛孔堵塞情況加重。如果是容易長痘痘的人，像是蛋糕、奶茶、巧克力這些高糖食物要盡量少吃。

少吃2：奶製品



很多人早上都有喝牛奶的習慣，但牛奶也含有IGF-1，且牛奶所含的酪蛋白、乳清蛋白也會產生IGF-1，也容易加重痘痘狀況，而且低脂和脫脂牛奶的影響會更明顯。所以對痘痘肌來說，最好把牛奶換成豆漿或低糖、無糖優酪乳。

少吃3：油炸食品



油炸食物含有很多三酸甘油脂，在痤瘡丙酸桿菌的作用下會形成過多的游離脂肪酸，會刺激皮膚、加重炎症，導致痘痘情況加重。

多吃1：低GI食物



像是水果蔬菜、大豆及豆製品、全麥麵包等，這些食物的升糖指數很低，能幫助體內減少胰島素的分泌，進而減少油脂的分泌及堆積，且新鮮蔬果含有大量維生素，可幫助減輕皮膚炎症；而大豆及豆製品所含的「植物雌激素」大豆異黃酮，能夠對抗雄激素的作用，幫助改善痤瘡。

多吃2：富含Omega-3脂肪酸食物



Omega-3脂肪酸可幫助抗發炎，像是鱈魚、鮭魚等深海魚類或是堅果類，都富含Omega-3脂肪酸，對痘痘肌來說很友好。

多吃3：富含鋅的食物



鋅能幫助控制皮脂分泌和減輕細胞角化，對改善痘痘、肌膚保養都很有幫助，像是牡蠣、腰果、南瓜籽、牛肉等富含鋅的食物，對痘痘肌也是有益的食物。

多吃4：含維生素A/E食物



維生素A可防止肌膚衰老，也能促進肌膚組織生長，而維生素E具有抗氧化、抗發炎效果，像是紅蘿蔔、菠菜、酪梨、動物肝臟等食物都富含維生素A/E，適量補充都有助於改善痘痘炎症。

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