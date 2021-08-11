290元就可以打造「超模唇色」！堪稱走紅毯等級的時髦感唇膏

記者李薇／綜合報導

想要訂製時髦級的唇色不需花大錢也可以擁有！《ET FASHION》就整理3大厲害的單品，不但推出的唇色非常厲害，很有時尚舞台的氣場，質地也是一極棒，輕輕塗抹就擁有顯色飽滿的質地，重點是價格一點都不貴，值得入手。

1.MILANI 戀戀玩色水唇膏

MILANI的戀戀玩色水唇膏擁有85%的滋養油注入，雖然油脂的成分很高，可以滋潤保養雙唇，但在顯色度上面一點都不輸專櫃唇彩，一抹就有超模架勢的顏色，雖然才僅僅推出6色，但每一色都超級實用，讓人忍不住想要包色入手，售價420元。

2.Visee 渲光小唇膏

含水性高，添加有如融於雙唇般的柔滑潤澤油，塗抹上色後持續保持滋潤感，清爽不黏膩的潤唇成分輕盈貼合雙唇，唇膜般鎖住飽滿的色彩及潤澤，實現豐潤美唇，添加保濕美容成分，防止乾燥、粗荒，不需護唇膏，雙唇也能維持柔滑滋潤。售價290元。

3.媚比琳 超持久霧感液態唇膏

16H超持久、不掉色、不沾杯，高度舒適及持久力讓人愛不釋手，質感霧面質地讓你GET女團同款潮流絲絨唇，搭配立體凹槽設計的菱形刷頭沾取高飽和的顯色膏體，能精準勾勒出乾淨完整的豐盈線條，完美包覆雙唇，緊緊服貼不掉色，全天不沾杯不掉色，用餐、喝飲料也不擔心吸管及杯口留下尷尬唇印，戴口罩也能維持完美色彩。售價360元。