GP陀飛輪錶奧秘被看光　全球限量1只吸引力加倍

▲GP全球限量1只的Quasar Infrared赤焰之光腕錶，約9,800,000元。（圖／GP提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶GP（Girard Perregaux，芝柏表）12日起將於台中寶鴻堂舉辦為期11天的高級複雜腕錶展，祭出製作難度高的藍寶石水晶玻璃錶殼的陀飛輪錶，當中以超亮天體「Quasar」類星體命名的Quasar Infrared赤焰之光腕錶，從錶殼到機芯都以通透設計為出發點，僅在正中央的寶石軸承、指針的夜光塗料，以及發條盒上裝飾紅色，並搭配紅色錶帶，全球限量1只，對收藏家而言更具吸引力。

▲GP Quasar Infrared赤焰之光腕錶設計通透，正反皆美。



GP Quasar Infrared赤焰之光腕錶裝載GP09400-1439自動上鍊機芯，具備經典的「金橋」結構，但改採透視設計呼應主題，搭配陀飛輪框架，展現前衛風格；相同概念也運用在同場展示的Quasar Azure陀飛輪腕錶，蔚藍色的錶殼由藍寶石水晶玻璃製成，限量8只；另一款焦點陀飛輪錶則出自Laureato桂冠系列，裝載經過PVD處理的GP09520自動上鍊機芯採鏤空設計，宛如懸浮在錶殼之中，工藝與裝飾性兼具。

▲GP Laureato桂冠系列鏤空飛行陀飛輪腕，4,164,000元。



Jaquet Droz（雅克德羅）也大玩通透技法，打造全新大秒針 Skelet-One鏤空陀飛輪腕錶（Grande Seconde Skelet-One Tourbillon），錶橋經過黑色加工，形成鮮明的幾何結構，有趣的是陀飛輪框架結合鏤空機芯的幾何外形，與錶橋完美對齊，每分鐘一次形成三個十字造型，細看大小錶盤依然構成品牌標誌性的「8」字形圖案，讓藏家一眼就能認出是品牌之作。

▲Jaquet Droz Skelet-One鏤空陀飛輪腕錶，5,189,000元。（圖／Jaquet Droz）

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