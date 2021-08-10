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飯菜放涼再冰竟是錯！4個常見「冰箱使用誤區」，你也中了嗎？

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▲▼4個「冰箱使用誤區」，你也中了嗎？ 。（圖／Unsplash）

▲冰箱人人會用，但卻不是每個人都會正確使用。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

編輯/ Amber

夏季高溫使食物容易變質，大家更依賴冰箱幫助延長保鮮期，但不少人卻用錯誤方式使用冰箱，導致食物壞得快，以下常見的4大誤區，你也中鏢了嗎？

▲▼4個「冰箱使用誤區」，你也中了嗎？ 。（圖／Unsplash）

#什麼都放冰箱就不會壞

冰箱中的低溫只能抑菌，不能殺菌，有些細菌在低溫下也能繁殖，就像食物中常見的李斯特菌。

#飯菜放涼才能放進冰箱

研究顯示病菌繁殖最適合溫度約為攝氏5-60度，換句話說飯菜放在室溫時間越長，細菌滋生的風險就越大，美國食品藥物管理局建議，食物不要在室溫下放超過2小時，高溫下最好別超過1小時（攝氏32度就算是高溫）。也有人說菜熱熱的就放冰箱和費電，但若是為了食安著想，還是別把飯菜都放涼再放進冰箱。

▲▼4個「冰箱使用誤區」，你也中了嗎？ 。（圖／Unsplash）

#食物不密封就放冰箱

很多食物看起來沒有變質，但新鮮食物本身可能就攜帶各式微生物，只是肉眼看不到而已，像是生肉、雞蛋、乳製品常見的沙門氏菌，蔬菜、肉類、魚蝦中有的李斯特菌等等。

#不分生熟放冰箱

很多人習慣把買回來的東西直接放冰箱，但是有些塑膠袋並不適合長時間裝生鮮食物，不馬上吃的話，建議裝入保鮮盒和保鮮袋再放入冰箱。若生熟不分亂丟進冰箱，不僅容易互相竄味，更容易交叉污染，甚至營養流失。

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關鍵字：

冰箱, 使用錯誤

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