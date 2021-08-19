風・Luxury／戴百萬錶打高爾夫能計桿數　輕盈堅固不怕強勁揮桿

▲HUBLOT Big Bang Unico Golf王者黑高爾夫腕錶，978,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

名錶品牌簽下代言大使，往往會傾聽他們在專業領域所需，為品牌注入研發新靈感，擔任HUBLOT（宇舶錶）大使的美國高球名將達斯汀強生（Dustin Johnson）正是一例，他與品牌聯手催生出適合戴著上場打球的Big Bang Unico Golf高爾夫球錶，以獨家研發的鍍鋁碳纖維（Texalium®）打造，具強韌輕盈的特性，可承受他強勁的揮桿時速與擊球距離。

堅固耐用且輕盈，絕對是運動員佩戴腕錶的必要條件，HUBLOT於是開發將碳纖維與鋁金屬合而為一的鍍鋁碳纖維材質，製作重量僅98公克的Big Bang Unico Golf高爾夫球錶，共有王者黑與極速黃2種顏色供選擇。

▲HUBLOT Big Bang Unico Golf極速黃高爾夫腕錶，1,011,000元。



更有意思是HUBLOT Big Bang Unico Golf高爾夫球錶兼具實用功能，2時方向有宛如高爾夫球推桿的按把，可啟動「揮桿數顯示機制」，紀錄揮桿次數並計算每一洞的桿數；位於4時的按把則讓佩戴者能在下一洞比賽開始時，重新歸零計算桿數，由面盤6時位置的計數器顯示總桿數，而位於8時方向的發球座造型按把，用於比賽結束時將成績紀錄歸零，若在比賽時，可將歸零鍵旋轉45度鎖定避免誤觸。

▲愛爾蘭前球王Rory McIlroy在東奧戴歐米茄海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕錶比賽。（圖／歐米茄提供，以下同）



在東京奧運男子高爾夫球比賽中，包括愛爾蘭前球王Rory McIlroy等5位名將，均戴上歐米茄（OMEGA）以符合人體工學設計為目標的海馬Aqua Terra「Ultra Light」腕錶下場競技，因為整只錶首度由強韌又輕盈的伽瑪鈦（Gamma Titanium）合金打成，並裝載鈦金屬製作的大師天文台認證的8928機芯，搭配布料錶帶總重僅55克，是品牌歷來最輕盈的運動錶，最令人驚豔是錶冠採伸縮設計，打球時可將它收到錶殼內，揮桿更順手，共有綠色款、藍色款與紅色款式。

▲歐米茄海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶Ultra Light綠色款，1,590,000元。



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