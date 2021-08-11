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心態擺正最重要！曖昧期注意「5件事」，讓你不被提前出局

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▲▼曖昧期需注意「5件事」，順利步入熱戀 。（圖／翻攝自FB）

▲曖昧期切忌患得患失，享受當下最重要。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯 / Lily

人家都說曖昧很美，但也有不少人沒抓準分寸，還沒正式交往就搞砸了，不管你是男生還是女生，曖昧期最重要的就是心態放穩，走過曖昧才能迎來下個階段，若你和他正處於曖昧期，以下5件事必須謹記在心。

#把握好分寸感

千萬不要以為曖昧就是交往，把自己當作是對方的女朋友/男朋友，也別去管東管西，反而會讓對方有壓力。

▲▼曖昧期需注意「5件事」，順利步入熱戀 。（圖／翻攝自FB）

#心態一定要平穩

曖昧就是指兩人互有好感，正處於一來一往正在了解的階段，這時候心態一定要放穩，分寸拿捏很重要，別去急著向對方討超過曖昧期的東西。

#切忌過度付出

很多女生一曖昧就容易一頭栽入，戀愛模式馬上自動開啟，若是曖昧你就做到這個地步，那麼對方大可不必和你交往，只要曖昧就能享受一切戀人待遇，那維持現況不就更好嗎？

▲▼曖昧期需注意「5件事」，順利步入熱戀 。（圖／翻攝自FB）

#在意誰主動

曖昧期本來就是一來一往，互丟問題回答，這時候千萬別在意是誰先找誰，或是擔心自己太主動就下方，曖昧本來就是一步一步慢慢靠近彼此，誰主動或是誰被動這都不需要放大，最重要的是彼此的感覺。

#不要糾結

會走到曖昧這一步，就必須承認彼此心中都有一定的好感度，這時千萬不要糾結對方到底喜不喜歡你，或是為什麼還不主動提交往，其實當感情走到一定的默契，自然而然就會步入熱戀期。

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關鍵字：

曖昧, 注意, 心態

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