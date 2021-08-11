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Jisoo、莉莉柯林斯撞74萬卡地亞　美洲豹錶搭私服絕配

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▲▼莉莉柯林斯,Jisoo 。（圖／翻攝lilyjcollins IG,sooyaaa__IG）

▲莉莉柯林斯與親友遊巴黎，佩戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕錶。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

記者陳雅韻／台北報導

大明星們出席公開場合的服裝、配件幾乎都是品牌贊助，私下穿搭才是他們最真實的模樣。趁著拍攝影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）空檔，與家人遊巴黎的女星莉莉柯林斯（Lily Collins），佩戴卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier美洲豹腕錶遊河，隔海與南韓BLACKPINK成員Jisoo撞同款了。

▲▼莉莉柯林斯,Jisoo 。（圖／翻攝lilyjcollins IG,sooyaaa__IG）

▲Jisoo與莉莉柯林斯撞同一只卡地亞美洲豹玫瑰金腕錶。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

莉莉柯林斯與卡地亞合作密切，出席宣傳活動幾乎都戴卡地亞珠寶，私下她也是忠實擁護者，一身輕便的夏日穿搭遊覽巴黎，她即選戴18K玫瑰金打造的Panthère de Cartier美洲豹中型款石英腕錶，並疊搭LOVE手環，時尚有型。

▲▼莉莉柯林斯,Jisoo 。（圖／翻攝lilyjcollins IG,sooyaaa__IG）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹玫瑰金腕錶，740,000元。（圖／品牌提供）

巧合的是南韓女星Jisoo也是戴上同款卡地亞錶，此系列於1980年代誕生，方方正正的外型今日依然時髦，搭配鍊帶完美貼合手腕，且無論休閒或正式服裝都容易搭配，成為女星平日穿搭的心頭好。

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關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 莉莉柯林斯, Jisoo

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