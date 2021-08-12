杯子比臉盆大！「超級水果聖代」太浮誇　澎湃份量拍照拿到手痠

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@sayutan.307

炎炎夏日吃冰總是吃不過癮？日本就有一家甜點咖啡廳cafe303推出史上最浮誇的「超級水果聖代」，比臉盆還大的透明玻璃杯裡，裝入滿滿的水果、冰淇淋、鮮奶油，頂端更直接放上一大片西瓜，光看就超級消暑，巨型尺寸一隻手都要拿不起來了，就算揪團可能也吃不完。

cafe303的「超級水果聖代」尺寸驚人，一推出馬上在網路上引起話題，透明的巨型玻璃杯裡裝入橘子、奇異果、香蕉、草莓等季節水果，結合冰淇淋和鮮奶油，打造出酸甜好滋味，杯裡的水果切半，呈現出五顏六色的繽紛效果，杯口再豪邁的擺上大片西瓜，視覺上好衝擊。

由於尺寸特殊，所以採事前預約制，會依季節調整，也可以照客人喜好挑掉不敢吃的水果、添加喜歡的配料，客製化服務超貼心，所以除了西瓜也有換成鳳梨的版本。雖然份量又大又澎湃，但價格也不便宜，一個就要價50000日圓（約台幣12,731元）！不過絕對會讓你吃得過癮，就算10個人來分也綽綽有餘。不想那麼大杯，也有小一點的尺寸，把聖代改裝進可愛的球型杯裡。

喜歡浮誇系冰品的話，日本半熟起司塔品牌PABLO在當地也推出了唯美的「花束冰淇淋」，保留了招牌半熟起司塔風味，但變成清涼、滑順的冰淇淋質地，吃下去能品嚐到濃濃奶香，就像在吃起司塔一樣，而且外觀還擠出一層層如花朵般的褶邊，加上銀色球球、小點心點綴，外觀可愛又吸睛。

►OREO香草夾心終於分開了！ 超罪惡「沾醬餅乾」螞蟻人吃爆

►捨不得送的「中秋節禮盒」！絕美藏寶箱、日式手工餅乾12款隨你挑