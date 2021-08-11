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4星座「戀人出軌率最高」　摩羯太悶騷易招小三篡位，連巨蟹也中獎

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▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲4星座的戀人容易出軌。（圖／pixabay、pexel，以下同）

編輯／借借

近期最美博士許藍方不倫疑雲鬧得沸沸揚揚，愛情的世界是很深奧的，不會因為比較先達陣就能宣告成功，星座運勢網站「同道星座查詢」就曾經點名4星座，即便已經正式交往或結婚，還是很容易被出軌！原因就在於個性特質使然，讓小三有可趁之機。

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天蠍座
天蠍座佔有慾強是所有人的共識，即使出發點是太過珍惜跟對方的感情，但很容易因為如此，導致用錯方法，隨時想要知道對方的行蹤，讓一切都在自己的控制之下而獲得安全感，太激烈就很容易造成對方反感，若有一個貼心、溫暖的人出現，戀情很容易就會告吹。

金牛座
相當理性的金牛座，在金錢的使用上是相當堅持的，只要跟「理財」、「花錢」、「價值觀」之類的事，金牛的脾氣就相當的硬，如果對方在這個領域跟金牛的做法不同，就會容易引起爭執，第三者只要透過這點，很容易就能把金牛比下去。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

巨蟹座
家庭感重的巨蟹，跟天蠍正好是不同路數，溫柔貼心的另一面，就是超多小劇場與玻璃心，很容易因為一些小事不停鑽牛角尖，甚至很可能崩潰，有時對方只能回應無奈的問號「現在到底是又怎麼了」，容易兩個人都筋疲力竭，如果動不動都吵架真的要注意，只是一直把深愛的對方往外推。

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

摩羯座
摩羯一向會自己照顧自己，這在兩人關係中就形成了一個缺點，就是自己很少分享、吐露自己心中真正的情緒跟想法，也不常（其實應該是根本不說）甜言蜜語，在愛情裡面「被需要」的感覺是相當重要的，不要以為對方自己就會知道，當你喜歡的人覺得空虛你卻沒發現，別人就很可能趁虛而入。

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關鍵字：

星座, 出軌, 許藍方, 最美博士, 小三, 不倫

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