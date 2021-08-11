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好驚人！木村光希假曬包真秀「翹臀」　臀部曲線粉絲看呆：長大了

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記者王則絲／台北報導

巨星木村拓哉與工藤靜香的女兒木村光希，近日於IG上曬出代言品牌新包，只不過她穿著一身南瓜橘色的貼身洋裝，勾勒出真實的身材曲線，讓網友們通通將目光集中在木村光希的「翹臀」上，完全搶走了手袋的風采，可說是假曬包真秀「翹臀」，讓粉絲都看呆：「妹妹長大了」、「身材太好了吧！」

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希今年已滿18歲，逐漸長成小女人。（圖／翻攝自IG@koki）

木村光希自15歲以模特兒身份出道以來，雖然偶爾有爭議纏身，卻也順利在時尚圈中站穩腳步，成為各大精品的寵兒，實力不容小覷，而今年木村光希轉眼已滿18歲了，越來越有小女人的樣子，也比較少發生被評論顯老、小孩開大車的情況了。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希假曬包真秀「翹臀」！（圖／翻攝自IG@koki）

木村光希這回穿著亮眼的南瓜橘色貼身洋裝、綁起包包頭，一派優雅休閒裝扮，來搭配寶格麗（BVLGARI）Serpenti系列新包款，柔軟小牛皮加上菱格紋絎縫設計，化身療癒系枕頭包，並加上金屬短鍊條與經典蛇頭扣飾相呼應。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲身上帶貨包款為寶格麗新手袋。（圖／翻攝自IG@koki）

不過明明是來帶貨手袋，大家的視線卻忍不住被木村光希的「翹臀」給吸走，與毫無贅肉的纖腰對比之下，形成驚人的曲線，讓粉絲們都看呆了：「妹妹長大了」、「這身材沒話說」、「有夠美」、「翹臀太Hot了！」木村光希擁有170公分高挑身形，私下的她喜歡透過健身鍛煉體態，能擁有這番翹臀好身材，也是透過努力運動而來。

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關鍵字：

木村光希, 曬包, 寶格麗, 翹臀, 長大了

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