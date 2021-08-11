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最強中華隊「獎牌紀念T」限時預購！　網友敲破碗的選手外套買得到

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▲戴資穎 。（圖／路透）

▲中華隊官方贊助商運動品牌VICTOR推出了「官方紀念T恤」 。（圖／路透、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

東京奧運告一段落，本屆中華隊共奪下2金4銀6銅好成績，贏回12面獎牌創史上最佳。全台民眾沸騰之餘，中華隊官方贊助商運動品牌VICTOR推出了「官方紀念T恤」，以鮮明的Chinese Taipei字樣於中央，並藏有可愛的獎牌標誌打造收藏價值。另外，選手們領獎時穿著的藍紅外套，也確定會開放少量預購。

東京奧運中華隊成功贏得2金4銀6銅好成績，創下隊史最佳12面獎牌紀錄，被譽為「史上最強中華隊」，全台民眾也敲碗要入手中華隊紀念商品，現在官方贊助商聽到了，VICTOR宣佈推出「官方紀念T恤」，讓大家能夠一同收藏。

▲VICTOR 。（圖／品牌提供）

▲東京奧運中華隊官方紀念T-shirt融入獎牌元素 。（圖／品牌提供）

此次將「WE MADE HISTORY TOGETHER IN 2021我們創造歷史」作為標語設計，深藍色衣著則寓意選手們在賽場上沉穩拼搏的精神。另外於「Chinese Taipei」字樣下，更融入本屆獲得的金、銀、銅獎牌數，以小巧模樣注入其中十分可愛，即日起至8月15日開放限時預購。

▲戴資穎 。（圖／路透）

▲▼東京奧運女子舉重59公斤量級項目，金牌得主郭婞淳、銀牌得主格里耶瓦（Polina Guryeva）和銅牌得主安藤美希子。（圖／路透）

▲VICTOR 。（圖／品牌提供）

▲戴資穎、郭婞淳皆穿著中華隊團服領獎，紅藍外套開放少量預購。（圖／路透、品牌提供）

還記得郭婞淳、戴資穎以及楊勇緯等人站上領獎台時穿著的中華隊團服，讓人印象深刻的「紅藍外套」詢問度更是超高，這次也確定將再開放少量預購，讓先前錯過的民眾能再次入手。

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▲IU 。（圖／品牌提供）

▲adidas Ultraboost DNA x LEGO主打配色 。（圖／品牌提供）

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PUMA Magnify NITRO 加厚版氮氣跑鞋

▲IU 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

VICTOR, 戴資穎, 東京奧運, 東奧, 郭婞淳, 楊勇緯

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