5分鐘降溫13度！SONY「穿戴式冷暖氣」售價比AirPods便宜

▲SONY REON POCKET二代在日本開賣。（圖／翻攝SONY日本官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

悶熱的天氣走在街上不到3分鐘，臉上就汗流不止，加上口罩更是有如三溫暖一般，妝一畫就出汗崩塌，甚至衣服還會因為表面汗水黏在背上，有時甚至還會濕透，實在超不優，近期SONY推出第二代「攜帶式冷氣」，不但出涼風還能吸熱，5分鐘就能讓身體降溫13度，還有暖氣功能，讓你冬暖夏涼超夠本。

雖然時序入秋，但從一年「極熱」的大暑開始降溫還是需要一點時間，溫度除仍持續偏高，有時還會出現比夏天還熱的「秋老虎」，身體可是不管節氣，只要有熱就有汗，街上女性頸子上掛著風扇吹涼，微風也透不過口罩，SONY推出的隨身冷氣討論度也越來越高，近期最新推出的第二代實在想讓人秒收。

SONY之前透過眾籌集資平台推出「REON POCKET穿戴式冷暖氣」，看來反應不錯，因為最新的第二代也正式現身，機身尺寸還小過一副眼鏡，搭配具有背後頸特製小袋的襯衫與Ｔ恤，也有使用在立領的特殊固定架，讓女性也能輕鬆無痕的方便使用。

第二代的性能當然更加提高，強調吸熱效果比前一代高上2倍，內置的不銹鋼吸熱板可以吸走皮膚上的熱度，並傳遞涼爽的感受，4段數的調教設定可透過手機進行操作，電池續航力也從一代的2至4小時，增加到3至20小時，此外也提高了防汗效果，即便是輕微運動的出汗，也不會影響機身的損耗。

除了夏天可當口袋冷氣之外，REON POCKET也在冬天能提供溫熱功能，5分鐘的時間也能讓身體溫熱度增加8.3度，在充滿電的狀態之下，溫熱效果也能提供長達10到20小時的續航，目前該產品已在日本開賣，售價為14,850元日幣，折合台幣約為3,700元。

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