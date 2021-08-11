金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

記者王則絲／台北報導

韓女星金高銀於近期開播的治癒系韓綜《盼望的大海》中擔任固定班底，節目上她幾乎都以私下的休閒造型出鏡，雖然沒有精緻的妝髮和華麗服裝，依然是高級感噴發，幾集節目播出下來，令人不禁讚嘆金高銀最近的穿搭實在太好看了，慵懶率性的中性風格讓人好感十足，且女孩們想學的話，也都能輕鬆在衣櫃找到相仿的單品，以下一起來看看。

韓綜《盼望的大海》由金高銀、李棟旭兩位《鬼怪》演員，以及李智雅、SHINee溫流、尹鍾信和音樂家李秀賢作為固定班底，以一同經營海邊酒吧、現場表演為主軸，呼應節目自然真切的主題，藝人們幾乎都以私下最真實的模樣演出，服裝上也走自然休閒路線。

▲金高銀於節目上優雅率性的穿搭。（圖／翻攝自IG@barda_sea）

像是金高銀，其中一集她穿著香奈兒針織毛衣搭配破洞牛仔大寬褲，優雅與街頭風的混搭超成功，再加上金高銀現在的短髮髮型，整個人很有靈動氣質；不過更多時候，其實金高銀就是一件寬鬆衛衣打天下，配上格紋寬褲與夾腳拖，駕馭起居家睡衣風也很有型，配上牛仔褲則是中性風格率性十足，在戴上墨鏡與鴨舌帽，女明星風範立現。

▲藝人們在節目幾乎都以最真實的樣貌呈現。（圖／翻攝自IG@barda_sea）

此外，不只在節目上，金高銀私下也很喜歡運用寬鬆襯衫與牛仔褲的搭配方式，穿去海邊、穿去和姐妹吃下午茶都合適。金高銀的私服風格簡單、休閒，全是不用多想就能完成的好感系穿搭，且女孩們可以很輕鬆找到相仿的替代單品。

▲金高銀的襯衫穿搭。（圖／翻攝自IG@barda_sea、ggonekim）

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