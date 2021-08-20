SK-II《我和PITERA™的故事》和4大國際巨星重塑經典廣告　晶瑩剔透從開始持續到現在

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SK-II邀請到四大國際及代言人綾瀨遙、克蘿伊摩蕾茲、湯唯和倪妮重新拍攝經典保養廣告，推出《我和 PITERATM的故事》紀錄片，真實紀錄了女星們從開啟第一瓶SK-II青春露多年相伴，肌膚與生活所經歷的真實蛻變！

4大國際巨星《我和PITERA™的故事》回顧女星們與青春露相遇的經典時刻

陪伴全球無數女性度過肌膚蛻變，這次SK-II《我的PITERATM故事》重新拍攝經典廣告，與四位SK-II國際代言人拉近距離、親密真實地談論她們的生活和肌膚煥變的秘密，其中兩大國際巨星綾瀨遙及克蘿伊摩蕾茲害羞回顧當年青澀模樣，也同時肯定青春露已成為生活中不可或缺的一部分，成為肌膚維持美好狀態的神隊友，說明了SK-II青春露實現理想中的晶瑩剔透，就連國際巨星也少不了青春露相伴～

▲綾瀨遙表示從開啟第一瓶SK-II青春露至今已經是我生活中的一部分，然而每次合作仍會到心跳加速。

說到SK-II就會想到與之合作已有10年之久的綾瀨遙，這次在《我的PITERATM故事》中重新拍攝經典廣告時，表示到：「從開啟第一瓶SK-II青春露至今已經是我生活中的一部分，然而每次合作仍會到心跳加速，就像現在回顧與SK-II合作的第一支廣告，我也還是會感到十分害羞，但這一路走來，我依然是我，能在25歲時與青春露相遇很美好，不僅改變了我對於保養的態度，也多了一位好搭檔，這就是我最真實的感受。」

而如今已成為全球時尚icon的克蘿伊摩蕾茲表示，「從參與拍攝#BareSkinProject我行我素的第一支無底妝廣告到現在已經快四年了！很高興能將《我的PITERATM故事》分享給大家。然而，忙碌的生活節奏對我的肌膚來說是一種考驗，還好有青春露的一路陪伴，我對演繹這個經典充滿信心，因為它幫助我保持良好的肌膚狀態，無懼展現本真自我的考驗。」

▲克蘿伊摩蕾茲表示忙碌的生活節奏還好有青春露的一路陪伴。



提到在《我和PITERATM的故事》中重拍攝繹SK-II經典廣告的想法時，女神湯唯表示：「第一次聽說這個主題時，我感到非常驚訝！但我很清楚這不僅僅是一次單純的翻拍。我和SK-II已經攜手走過了10年的旅程。這10年來，青春露一直陪伴在我左右。SK-II青春露真的成為了我的‘神仙水‘。我認為愛自己的第一步就是保持良好的肌膚狀態，學會愛惜自己肌膚同時，你就學會了愛自己！」

▲女神湯唯表示愛自己的第一步就是保持良好的肌膚狀態，學會愛惜自己肌膚同時，你就學會了愛自己！



在談到與青春露的旅程時，倪妮表示：“這次重塑經典對我來說意義非凡。這7年多來，青春露一直是我在旅行和工作中的重要夥伴，面對不同的環境和挑戰，青春露幫助我的肌膚保持最穩定的狀態。我和青春露一起經歷了很多生活上的改變，它會永遠是我肌膚最好的朋友。

▲倪妮表示：這7年多來，青春露一直是我在旅行和工作中的重要夥伴，面對不同的環境和挑戰，青春露幫助我的肌膚保持最穩定的狀態。

幫助肌膚升級到頭等艙 SK-II青春露替女星們hold住肌膚最佳狀態

風靡全球、有「神仙水」暱稱的SK-II青春露，不僅圈粉無數國際巨星，也是SK-II獲獎最多的經典暢銷商品！不僅國際巨星有說不完的PITERA™故事，許多青春露鐵粉也有滿滿的感動共鳴！在看過紀錄片後紛紛大讚：「幾年過去巨星還是一樣美～」、「看到國際巨星自信的成長蛻變也跟著感到開心！」

▲風靡全球、有「神仙水」昵稱的SK-II青春露，不僅圈粉無數國際巨星，也是SK-II獲獎最多的經典暢銷商品！



經典的青春露，多年來未曾改變的獨家配方，蘊含超過90%以上由多種維他命、胺基酸與礦物質所組成的精華PITERA™，以獨特酵母菌株發酵萃取而成。這款多功能的水狀精華，適合廣大年齡層及多種膚質使用，可穩定膚況、hold住肌膚最佳狀態，其晶瑩剔透的保養魅力已幫助全球數百萬女性創造無懈可擊的透亮美肌。

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