8樣「辦公小物」讓效率激增！大理石紋滑鼠墊超順手　海豚眼鏡布太Q

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自felissimo.co.jp

疫情趨緩，很多人紛紛回到公司上班，想到又要早起通勤，心情也跟著憂鬱，這裡就幫你整理出8樣「辦公好物」，帶去公司能讓辦公桌煥然一新，看了心情瞬間愉悅，工作效率也大增。

1.Pray-official 8:00 AM Wake Up 蠟燭

療癒香氣陪你度過煩悶的上班日，泰國香氛品牌Pray-officia根據一天的不同時段，打造出專屬味道，這款「8:00 AM Wake Up」就很適合早晨，能帶給你滿滿活力和溫暖，面對一天的挑戰。

2.323 labo.富士山造型燈

日本設計品牌323 labo的富士山造型燈兼具實用與美觀，能替辦公環境增加光線，帶來療癒感。以清澈寧靜的藍色樹脂重現富士山景色，配上LED蠟燭，點亮時能看到山脈細緻的地形起伏。

3.Romane Brunch brother吐司電腦包

看膩單調無趣的電腦包，韓國設計品牌Romane Brunch brother以早午餐為靈感，把電腦收納包與吐司結合，並加上呆萌表情，看到它們的臉心情也跟著愉悅。

4.二川井 3RDHAND 天然石手機支架

手機配件不只是實用道具，也能有藝術級的絕美造型，這款手機架選用天然石打造，每塊都不盡相同，不規則曲線配上立體氣墊支架，用起來輕鬆不費力。

5.Humi 客製大理石滑鼠墊

好的滑鼠墊能讓辦公效率激增，這系列墊子用起來順手、舒適，有繽紛顏色與獨特花紋，還能客製化打造出專屬款式，大片面積能兼當桌墊，裝飾你的桌面。

6.WOKY 手提激凍保溫杯750ML

長時間辦公要記得補充水分，WOKY手提激凍保溫杯造型簡約質感，有黑、白、粉、淺綠等時尚配色，圓弧形提把設計方便攜帶，讓你走到哪都能喝。

7.墨墨頭 炸蝦海豹抱枕

在公司久坐容易痠痛，可以擺上炸蝦海豹抱枕舒緩一下，不只當靠墊也能當午睡枕，有多種用途。海豹娃娃超可愛，尾端還有西瓜、炸蝦兩款造型襪，讓你自由變換造型。

8.Felissimo 海洋生物手巾

日本雜貨Felissimo也有推出適合帶去上班的療癒小物，最近大家很注重消毒、清潔，這款雙面小手巾既能清理桌面，也能當眼鏡布，造型以海洋生物為靈感，有企鵝、海豚、花園鰻、海豹四款，手巾印上海面、沙灘等圖案，配上立體動物設計，就像牠們從海中出沒一樣，實在是太Q了。

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