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喜鵲飛上Swatch七夕應景錶　G-SHOCK黑白配吸引個性情侶檔

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▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）       ▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

 

▲Swatch 2021情人節特別版腕錶紅鳶（左）2,850元，雲海錶3,150元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

距離14日七夕情人節還有3天，來自瑞士的Swatch融入東方元素，從牛郎織女一年一度於鵲橋相會的傳說發想，推出從錶款到包裝都很應景的限定版腕錶「相思雲鳶」，成對錶款包括41毫米尺寸的「雲海」與34毫米尺寸的「紅鳶」腕錶，並分別融入美好象徵的「祥雲瑞氣」與「喜鵲報喜」元素，洋溢滿滿的幸福感。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲Swatch 2021七夕情人節特別版套錶相思雲鳶的特殊包裝，5,850元。

Swatch黑金配色的雲海腕錶，以祥雲環繞的層層山巒作為面盤主視覺，錶帶上也以雲海裝飾；粉紅色調紅鳶腕錶的錶帶上則有一對飛舞的喜鵲，帶來喜氣的感受，兩款七夕應景錶均以品牌獨家研發的創新生物陶瓷材質BIOCERAMIC製成，於品牌官方購物網站限定販售。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）
 

▲G-SHOCK黑白組合的 GA-2100與GMA-S2100對錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）
 

G-SHOCK則為熱愛運動風的情侶，推出以第一代DW-5000C的八角外觀為基礎，改採數位搭配指針的雙顯式設計的黑色男錶GA-2100，以及白色霧面設計的女錶GMA-S2100，一黑一白構成個性對錶，兩款均以碳纖維樹脂打造錶殼，實現輕薄化，但仍保有耐衝擊特色，具世界時間、碼錶、倒數計時、鬧鈴、全自動月曆等功能。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK GMA-S2100-7A（左）腕錶3,600元，GA-2100-1A 腕錶3,600元。

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關鍵字：

Swatch, G-SHOCK

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