「奶油黃包包」可鹽可甜！11款歡敗推薦　Longchamp通勤包隋棠也愛背

文／美人圈

為了迎接充滿活力的夏季，各大品牌都將經典包款換上了新色，看起來超級迷人！編輯這次就為大家帶來「2021奶油黃包包推薦」小CK、Zara CP值最高一開賣就爆紅，Burberry、Celine腋下包則是韓星最愛，現在就讓我們來欣賞美包，一起沈醉在奶油黃的魅力之中吧～

2021 奶油黃包包推薦01：CHARLES & KEITH 金扣馬鞍包

懂得揹馬鞍包的女孩品味都不會太差，這款還融入了清爽可口的奶油黃配色，帶給人充滿朝氣的印象，無論是搭配洋裝、套裝都很適合，立即凸顯你的穿搭重點。

▲CHARLES & KEITH 金扣馬鞍包。（圖／CHARLES & KEITH）

除了馬鞍包之外，CHARLES & KEITH「斜紋托特包」以及「編織金扣肩背包」也是近期大熱的奶油黃單品，光是那溫柔的配色就讓人十分著迷，還注入了獨特的斜紋與編織造型，如此別出心裁的設計，真的很勸敗呀～

▲CHARLES & KEITH 斜紋拉鍊托特包/CHARLES & KEITH 編織金扣肩背包。（圖／CHARLES & KEITH）

2021奶油黃包包推薦02：Zara 竹手柄繩結編織托特包

有在Follow流行趨勢的女孩們，應該都注意到「竹節、竹編」是接下來的流行關鍵字！貴為快時尚龍頭Zara又怎會錯過呢？這款「竹手柄繩結編織托特包」巧妙運用雙色編織技術，結合竹節手柄，超可愛的奶油黃Ｘ煉乳白拼色，帶有濃濃渡假氛圍，無論大人、小孩揹都很適合。

▲Zara 竹手柄繩結編織托特包。（圖／Zara）

2021奶油黃包包推薦03：Ｍarc Jacobs Snapchat相機包

Ｍarc Jacobs相機包實在是太熱門啦！每次推出新色都會引起熱烈討論，最近則換上金屬奶油黃Saffiano皮革，有別於柔嫩的奶油色，更多了一點高級感，喜歡奢華風千萬別錯過。

▲Ｍarc Jacobs Snapchat相機包。（圖／Ｍarc Jacobs）

2021奶油黃包包推薦04：Longchamp Mailbox 通勤包

實在是看膩了滿街跑的迷你小廢包，不妨入手一咖Longchamp實用通勤包Ｍailbox，梯形包設計容量超大，放入筆記本、手機、水壺等日用品都不是問題，包裹上絲滑的奶油黃皮革，仙氣再加乘，也難怪女星侯佩岑、隋棠也陷入它的魅力之中。

▲Longchamp Mailbox 通勤包。（圖／IG@houpatty、suitangtang）

2021奶油黃包包推薦05：Celine TRIOMPHE 腋下包

說到Celine就不得不提Triomphe凱旋門系列，2021春夏推出全新尺寸手袋， 20 X 10 X 4 CM的纖長包型，保留腋下包元素，卻又有著凱旋門系列硬挺耐用的特色，講究品味的同時，也不放過任何一絲細節，完美詮釋Celine精湛工藝。

▲Celine TRIOMPHE 腋下包。（圖／Celine）

▲Celine TRIOMPHE 腋下包。（圖／IG@asianfashionvip）

2021奶油黃包包推薦06：Manu Atelier迷你圓桶包

Manu Atelier是來自土耳其的小眾品牌，經典的圓筒包更是他們家最受歡迎的系列，精巧可愛的包型搭配金屬鍊條揹帶，無論手拿、手提或肩背都很好看，再加上清新溫柔奶油黃配色，讓時尚迷都為之瘋狂。

▲Manu Atelier迷你圓桶包。（圖／Shopbop官網）

2021奶油黃包包推薦07：Burberry Olympia 半月包

Burberry Olympia 半月包絕對是2021必敗 IT Bag，簡約俐落的半月包型加上寬肩背帶，無論正裝或休閒穿搭都能輕鬆搭配，一共推出奶油黃、酪梨綠、霧霾藍多款繽紛配色，也難怪少女時代俞利、ITZY、孔曉振以及車銀優等眾多男神女神都被這款美包圈粉。

▲Burberry Olympia 半月包。（圖／Burberry、IG@hyoyeon_x_x）

2021奶油黃包包推薦08：Jacquemus 迷你包

身為迷你包始祖以及色票玩家，來自法國的時尚品牌Jacquemus也是今夏不容錯過的單品，只能裝下可愛與尊嚴（？）的迷你包型，加上清新亮麗的奶油黃配色，各種元素都讓時尚潮人對它愛不釋手。

▲Jacquemus 迷你包。（圖／IG@jacquemus、Jacquemus）

2021奶油黃包包推薦09：Fendi SUNSHINE迷你包

說到迷你包，2021脫穎而出的還有Fendi SUNSHINE，長方型手提袋設計，在迷你包界的容量已經可以算是資優生，還能放下基本的唇膏、手機，點綴上琥珀色提把，也為奶油黃配色增添了不少復古韻味。

▲Fendi SUNSHINE迷你包。（圖／Fendi）

2021奶油黃包包推薦10：Prada Re-Edition 2005年復刻版編織拉菲草包

Prada家的明星包款Prada Re-Edition三合一斜背包，將尼龍外衣褪下，換上了拉菲草天然素材，搭配上蜜糖奶油黃、少女粉、溫柔奶茶配色，讓人少女心都快扛不住啦！

▲Prada Re-Edition 2005年復刻版編織拉菲草包。（圖／Prada）

2021奶油黃包包推薦11：Chanel 19 翻蓋包

香奈兒是許多女孩的精品收藏終極目標，這款Chanel 19融入經典菱格紋與特大縫紉元素，可鹽可甜的外型廣受粉絲喜愛，這回一改皮革材質，穿上了奶油黃斜紋軟呢，清新又可愛的配色，完全一秒融化人心啊實在太讓人心動了。

▲Chanel 19 翻蓋包。（圖／Chanel）

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