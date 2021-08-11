郭婞淳慧眼贊助商UA宣布特價！最低75折　還捐贈基層運動員

▲「舉重女神」郭婞淳慧眼贊助商UA宣布特價了 。（圖／翻攝自官網、路透）

記者鮑璿安／台北報導

東京奧運圓滿結束，但民眾的奧運熱才剛開始，還記得「舉重女神」郭婞淳當時在賽場上穿著慧眼贊助商Under Armour（UA）戰袍一舉奪金，在賽後還點名感謝UA一路支持。現在品牌終於宣布特價消息，於今（11日）起舉辦「Team UA感謝祭」，全台門市以及官網都有最低75折的優惠。

▲郭婞淳與楊勇緯都是品牌旗下簽約選手。（圖／林敬旻攝）

郭婞淳為台灣贏回本屆東奧首面金牌，賽後第一時間就點名感謝Under Armour，「記得2016年從里約回到台灣後，UA主動與我聯繫，雖然那時候還不太認識這個品牌（那時候UA剛進台灣）但他們誠意打動了我，沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌。」

不光是郭婞淳受到UA長期贊助，其實柔道男神楊勇緯也是品牌旗下簽約選手，因此UA贏得「慧眼贊助商」美名，出現許多網友敲碗品牌舉辦折扣活動，要用新台幣下架商品。不過因奧運規範，非官方贊助商要等奧運結束後才可以做活動。

▲Team UA感謝祭開跑 。（圖／翻攝自官網）

UA今日終於在官方FB上公開「Team UA感謝祭」消息，即日起至8月17日止，到UA全台正櫃門市或是官網消費，享最低75折優惠，每筆消費還會再捐贈5%金額來支持基層運動員，包括臺東縣立豐榮國小、新竹市立成德高中、臺中市立后里國中柔道隊，為台灣培育更多優秀人才。

▲贊助「台灣蝶王」王冠閎的運動品牌亞瑟士一同特價。（圖／翻攝自官網）

除了Under Armour之外，贊助「台灣蝶王」王冠閎的運動品牌亞瑟士（ASICS），也在同一時間公開「向運動員致敬歡慶」優惠活動，即日起至8月16日，新品全面85折，直營門市專櫃消費滿3,000元現折300元。