「短袖西外套裝」懶女孩必備！出門不用想就超時尚　楊丞琳聯名款美翻

文／美人圈

近年來西外套裝很流行，各大服飾品牌也出了各式各樣的款式，透過不同搭配，想穿得正式、休閒及華麗風格都沒問題！夏天也能選擇短袖的版本，小編盤點了七套「短袖西外套裝」，讓你出門不用多想，一套通通搞定，趕緊下單買起來！

夏日「短袖西外套裝」推薦：PAZZO MORE REAL 短袖西外套裝（楊丞琳限定款）

Pazzo跟楊丞琳聯名的「More Real系列」一上架就獲得絕佳銷量，其中這一套西外套裝也是熱賣商品之一。有短褲及長褲可以搭配，還有黑色、裸粉色及抹茶綠色可以選擇，每個單品都是分開賣的，可以依照自己喜愛的搭配購買，楊丞琳示範的是裸粉色，超級美！想穿同款千萬不要錯過～

▲PAZZO MORE REAL 短袖西外套裝。（圖／PAZZO）

黑色經典百搭，抹茶綠色很特別，都好燒，想全包色啊！

▲PAZZO MORE REAL 短袖西外套裝。（圖／PAZZO）

夏日「短袖西外套裝」推薦：GU 女裝短袖西裝套裝

GU這款西裝非常簡約高質感，很適合上班族，直接一套輕鬆出門，黑色及杏色兩色都很百搭，有裙子及短褲可搭配，上身及下身是分開購買，也可以拿來搭配其他單品，打造出不同風格~

▲GU 女裝短袖西裝套裝。（圖／GU）

夏日「短袖西外套裝」推薦：MEIER.Q 時髦單釦造型短袖西裝套裝

MEIER.Q這款西外是無墊肩，雙口袋設計，非常俐落時髦，有黑、灰兩色，搭配短褲，整套也是分開購買！小編私心大愛灰色，比較不撞款也百搭！

▲MEIER.Q 時髦單釦造型短袖西裝套裝。（圖／MEIER.Q）

夏日「短袖西外套裝」推薦：SHEIN 素色西裝領翻領鈕釦上衣和短褲

SHEIN這款套裝非常的歐美風，也很有休閒感，出去玩穿非常適合，搭配一些耳環、項鍊等時尚單品，不僅隨性又很時尚，走在街頭也很有氣場！

▲SHEIN 素色西裝領翻領鈕釦上衣和短褲。（圖／SHEIN）

夏日「短袖西外套裝」推薦：SIVIR 短版西外細帶連身裙套裝

SIVIR這款套裝太美了吧！短袖西外搭配連身裙，在市面上也比較少見，卡其色和霧藍色都很好看，穿起來很韓，想成為歐膩必須入手這套，而且價格很划算！

▲SIVIR 短版西外細帶連身裙套裝。（圖／SIVIR）

夏日「短袖西外套裝」推薦：JENDES 短版西裝領背心+腰帶垂墜裝飾寬褲

JENDES是昆凌的服飾品牌，這款七月新品套裝，上身及下身也是分開購買，上衣是短版背心設計，沒有做開扣，非常特別，褲子還有做腰帶設計，很有造型及俐落感，穿上這套非常時髦，夏日必買清單之一！

▲JENDES 短版西裝領背心+腰帶垂墜裝飾寬褲。（圖／JENDES）

夏日「短袖西外套裝」推薦：ZARA 貼式口袋短版西裝套裝

ZARA這款套裝超好看，屬於夏天的粉色裙裝，很有女團的感覺！上身短版西外，有金釦搭配，及下身短裙，是做褲裙的設計，這套也是分開拆賣，在找獨特的西外套裝，必須入手這套，可甜可辣，真的愛了～

▲ZARA 貼式口袋短版西裝套裝。（圖／ZARA）

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