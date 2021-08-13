亮・珠寶／盤點優雅蝴蝶首飾　小資女與收藏家都能大滿足

▲梵克雅寶工匠製作雙蝶珠寶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

多數珠寶品牌喜歡從大自然擷取靈感，於珠寶呈現美麗瞬間，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）正是代表品牌之一，從1920年代起捕捉大自然與動植物的美態，蝴蝶為其中的重要主題，逐步延伸成為適合日常穿搭的Lucky Alhambra系列，更華麗的Two Butterfly系列，以及數量珍罕、宛如藝術品的日本漆繪蝴蝶胸針，翩翩飛舞姿態歷久彌新。

▲模特兒佩戴梵克雅寶鑲嵌珍珠母貝與虎眼石Lucky Alhambra耳環203,000元。

梵克雅寶最容易入門的蝴蝶作品，出自Lucky Alhambra系列的珍珠母貝單墜項鍊，此系列自1968年問世以來推陳出新，陸續加入心形、葉子、星星與蝴蝶元素，除了有單隻蝴蝶的設計，耳環還加入幸運草圖案並鑲嵌虎眼石，讓優雅蝴蝶珠寶顯得活潑。





▲梵克雅寶Two Butterfly指間戒鑲黃色藍寶石與鑽石（左）720,000元，Lucky Alhambra珍珠母貝蝴蝶吊墜，91,500元。



雙蝶設計的Two Butterfly系列更為華麗，梵克雅寶以珠式鑲嵌勾勒鋪鑲圖案，採用爪鑲馬眼形切割鑽石代表蝴蝶身軀，再以密鑲方式於翅膀鑲嵌美鑽、另一邊鑲嵌黃色藍寶石，招牌的指間戒也採相同配色，有趣的是蝴蝶一正一反，充滿動感；更令珠寶收藏家心動的是日本漆繪蝴蝶胸針，品牌與日本漆藝大師箱瀨淳一合作，在蝴蝶的灰色珍珠母貝層層描繪和風圖案，部分白色圖案由鵪鶉蛋殼製成，每一件均為獨一無二之作，成為藏家競相爭藏的目標。

▲梵克雅寶Tobiusagi漆繪蝴蝶胸針（左），白色珍珠母貝與鑽石蝴蝶胸387,000元。

近期鑽石品牌De Beers也推新作Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，採讓光線自然穿透的鏤空設計，讓密釘鑲美鑽的翅膀閃耀迷人光芒，整體鑽石總重0.21克拉，中央以一顆欖尖形切割鑽石象徵蝴蝶的身體，是想擁有蝴蝶珠寶的小資女入門選擇。

▲De Beers Butterfly 18K白金鑽石吊墜項鍊，92,000元。（圖／De Beers提供）

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