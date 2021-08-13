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又被已讀不回！曖昧期「4種訊息」是地雷　傳給對方瞬間冷掉　

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com

與曖昧對象聊天讓人忐忑不安，有時候明明聊得很熱絡，對方卻突然冷卻、消失好幾天，這時總會胡思亂想，擔心自己說錯話或是對方轉移目標…。日本愛情心理專家水美夏樹就提出其實是地雷的4類訊息，如果傳給曖昧對象，可能會讓他對你好感度降低，快來看看你是不是中了。

▲曖昧期4種地雷訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

1.想像型稱讚

雖然男人喜歡受到稱讚，但如果讚美過度延伸到其他層面，反而會讓人感到負擔。像「你很真誠，一定不會騙人或劈腿」或「你很愛乾淨，一定也很會打掃」之類的訊息，收到時的壓力絕對大過快樂。

2.愛聊戀愛史

與曖昧對象交談一定會提及過去的戀愛史，但如果開口閉口都是這話題，或是聊到什麼都愛提及前任，會讓對方產生束縛感，覺得你或許還有迷戀，要是交往會一直被比較。不斷向對方追問過去的戀愛史，也會讓人覺得厭煩。

▲曖昧期4種地雷訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

3.疑心病太重

才在曖昧階段就疑心病過重，很容易讓對象瞬間冷卻，如果在約會前就已經產生嫉妒和猜疑，並在訊息中表露出來會大扣分，讓對方產生疑慮，而不想和你進一步發展。所以應該等關係確立之後，再提出「一起刪除交友軟體」等要求。

4.刻意營造形象

在曖昧對象面前，大家總想表現出好的一面，但如果太刻意經營，會讓人覺得有距離、甚至不誠實，在回答問題時比起閃爍其詞、怕得罪對方，還不如大方的說出內心想法，更能以真實、自然的一面贏得好感。

▲曖昧期4種地雷訊息。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

曖昧, 訊息, 已讀

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