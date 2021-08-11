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瑞士老牌BALLY 170歲全新「老花」誕生！　半月包、水桶包巨可愛

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記者王則絲／台北報導

瑞士百年老牌BALLY 於今年迎來170週年大壽，特別創造了全新的Monogram老花，並於2021秋冬系列中首次登場，以標誌性的B字母圈圈纏繞的模樣來表達永續經典的意象，運用在眾多包款上，推出包括老花半月包手袋，以及超可愛的抽繩水桶包！

▲BALLY 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲BALLY為慶祝品牌創立170週年，全新老花就此誕生！（圖／品牌提供）

BALLY為慶祝品牌創立170週年，特別邀請瑞士知名設計工作室Offshore打造全新字母印花，將標誌性的B字母如鞋帶般環環相扣、交織在一起，除致敬以鞋履起家的百年匠心，上頭像是「無限」的符號也象徵永續概念。

▲BALLY 2021秋冬。（圖／記者王則絲攝）

▲老花水桶包配上白色BALLY字母壓印，外型小巧可愛。（圖／記者王則絲攝）

全新的Monogram老花就此誕生，以大地色系為主運用於眾多包款、鞋款上，包括經典的B CHAIN系列半月包，以及抽繩水桶包上，讓手袋們瞬間變得很不一樣，加上原本小巧的包型，非常可愛！

▲BALLY 2021秋冬。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY 2021秋冬。（圖／記者王則絲攝）

▲BALLY 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲更多BALLY全新老花單品。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

此外，BALLY經典的三色條紋線條「BALLY STRIPE」，過往多以尼龍織帶方式呈現，2021秋冬適逢170週年，特別改由較費工的縫紉手法詮釋，讓皮革呈現獨特的立體感，推出女款SANDAH系列Bombè牛皮托特包，以及尺寸超巨大的男款VESPER系列Bombè牛皮托特包，為本季最大亮點之一。

▲BALLY 2021秋冬。（圖／品牌提供）

▲BALLY 2021秋冬。（圖／記者王則絲攝）

▲本季以縫紉手法來詮釋BALLY STRIPE，成為最大亮點之一。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

▲BALLY 2021秋冬。（圖／記者王則絲攝）

▲加碼情人節推薦小單品：鎖頭吊飾以及愛心小掛包。（圖／記者王則絲攝）

【同場加映更多新款手袋】

BURBERRY近日推出的夏季TB花押系列，持續洗版社群版面，眾多包款服裝、包款、配件，也都換上夏季TB花押新裝，由鈷藍色、皇家深藍色與灰色組成的新配色，特別適合清爽夏季。

▲BURBERRY夏季TB印花。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY夏季專屬TB花押系列。（圖／品牌提供）

先前《ET FASHION》也有為讀者開箱報導GUCCI為七夕情人節推出的「Les Pommes」特別系列，將浪漫「蘋果愛心」的圖案覆蓋於經典GG老花上頭，運用於許多經典手袋上，相當童趣、可愛。

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI七夕情人節系列。（圖／品牌提供）

▲GUCCI七夕情人節「蘋果愛心」系列。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

►Tiffany竟把昂貴BURBERRY襯衫當「野餐墊」？華莎耍辣帶貨同款TB手袋

►孫芸芸「黑色鴨舌帽」是這頂！　YSL低調百搭款萬元可入手

關鍵字：

BALLY, 170週年, 老花, 水桶包, 秋冬, 2021秋冬

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