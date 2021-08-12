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愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

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▲▼ 愛翻舊帳的3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

不論情侶、家人、朋友或同事，人與人的相處間，總是會碰到意見不合、不愉快的時候，冷戰、爭論吵架，這些都不可怕，最可怕的是「翻舊帳」。你身邊是否也有這種很愛記仇的人，每次吵架就要把對方以前犯過的錯誤全都翻出來重新盤點一次，像是以下3個星座男吵架時就很愛翻舊帳，要跟他們吵架前，請先做好心理準備。

▲▼ 愛翻舊帳的3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：雙魚座

待人總是溫和有禮又很懂得包容他人的雙魚座，平時不高興也不會直接表露出來，即便是別人害到他們或是搞砸了他們的事，他們可能還會反過來安慰對方，但其實他們心裡當然還是會不爽，甚至會默默在心裡記上一筆，而等到之後若與對方起衝突時，他們就會拿出來藉機翻舊帳。

▲▼ 愛翻舊帳的3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：牡羊座

平時看起來大大咧咧，直來直往、脾氣率真的牡羊男，其實內心也是會有比較敏感陰暗之處，很多時候事情發生當下他們就會直接說開、解決，但有時候他們也會將對方得罪自己、做錯的事記得一清二楚，當下次又跟對方一言不合時，就將之前的「舊帳」再翻出來，從頭再講過一遍。

▲▼ 愛翻舊帳的3星座男。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙子座

看似與誰都有好交情、善於交際的雙子男，其實會將別人讓自己不開心、冒犯到自己的事情牢牢記住，以方便之後拿出來調侃或牽制對方之用，又因為雙子座本來就伶牙俐齒、反應靈敏，拐著彎罵人對他們來說毫無困難，而且可以熟練到讓對方當下聽不出來，就算事後反應過來，氣得牙癢癢，也吵不過雙子。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 翻舊帳, 牡羊, 雙魚, 雙子

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