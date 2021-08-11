Seiko打造三宅一生錶20周年　聯手設計大師創作橢圓錶　

▲ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列錶皆附有專屬設計錶盒。（圖／品牌提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

Seiko與日本時尚大師三宅一生的品牌ISSEY MIYAKE合作推出腕錶，今年迎來20周年，特別與曾榮獲德國紅點設計大獎的知名設計師深澤直人聯手，打造4款ELLIPSE系列腕錶紀念，藉由少見的橢圓錶殼展現溫柔的張力，搭配其外型也採橢圓形強化玻璃錶鏡，對製錶工藝而言是一大考驗。

▲ISSEY MIYAKE WATCH ELLIPSE系列錶款NYAN001Y（左）14,200元，NYAP001Y腕錶12,900元。



深澤直人在設計領域相當活躍，從電子精密儀器到家具、室內裝潢都有涉獵，他第三度為ISSEY MIYAKE打造腕錶，從固定兩個定點所繪製出的對稱橢圓為發想，創作他心中比圓形更優美的ELLIPSE橢圓錶，刻意選擇無錶耳設計，並將錶帶與錶殼的連接點設置於錶背，呈現簡潔俐落風格。

▲ISSEY MIYAKE錶款以橢圓打造流暢圓潤且具張力的外型。



▲Seiko紀念與ISSEY MIYAKE WATCH合作20周年推出ELLIPSE紀念錶NYAP703Y，錶款背蓋刻有紀念logo，13,300元。



ELLIPSE系列分為大三針及計時款，其中NYAN001Y與NYAP001Y為白色面盤搭配米蘭帶，NYAN703Y與NYAP703Y則為20週年紀念款，以淺香檳金錶殼搭配皮革錶帶，並於錶背蓋刻有ISSEY MIYAKE WATCH 20周年紀念logo，均附專屬設計錶盒。想收藏深澤直人的作品亦可從家具入手，北歐櫥窗引進不少他設計的椅子，為居家空間增添優雅氣息。

▲深澤直人設計的Hiroshima 廣島扶手主人椅。（圖／翻攝北歐櫥窗官網）

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