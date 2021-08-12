今日開搶！蘭芝聯名三星的消光紫小方盒氣墊，全台限量僅300組

▲蘭芝消光紫小方盒氣墊將以超限量組合在台灣開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／綜合報導

近來防疫微解封，美妝聯名也大爆發，而且每個來頭都不小，像是從5月在韓國推出就在網上引起轟動的蘭芝與三星耳機聯名的消光紫氣墊粉餅禮盒，台灣將以超限量優惠組合開賣；而d program則是與最強潮流小熊「BE@RBRICK」聯手推出「聯名Q版鑰匙圈」，買限定組合就直接送，還有長年熱賣的超夯防曬產品安耐曬則推出皮卡丘限定版，讓許多美妝控們直呼全都想要！

▲LENEIGE小方盒氣墊聯名組在韓國引發搶購朝。（圖／翻攝自三星官網）



今年5月蘭芝（LANEIGE）與三星（SAMSUNG）聯手，推出小方盒氣墊與Galaxy Buds Pro耳機聯名限量組合，韓國一上市就引發搶購熱潮，超美的珍珠紫消光外盒讓全球網友瘋狂敲碗。在萬眾期待下，台灣終於也引進了，以極稀有的超限量組合率先在蝦皮開賣，8/9開賣首日，10分鐘內就立即完售。

▲LENEIGE 紫色膜力限量組合，NT$1,800。



沒搶到的人也別擔心，自8/12起將有4大百貨LANEIGE櫃位，將以加價購的方式接棒開賣。限量組合內除了大家最期待的消光星魅紫霧感小方塊（NEO型塑霧感氣墊 No.21明亮－星魅紫限量版）外，還有人氣晚安唇膜的兩款限量果香口味(葡萄+檸檬)，再加贈超能亮睡美人晚安面膜15ml*2＋維他命C淨膚霜1ml*4＋水酷肌因保濕精華(清爽) 1ml *4。

「紫色膜力限量組合」將於8/12忠孝SOGO獨家首賣，8/14於南西、中友、巨蛋3家同時開賣，於此4家蘭芝櫃位消費滿NT$1,800，即可以加購價NT$1,800購買，不僅組合超優惠，數量也超稀少，全台共限量300組，想搶的手腳要快！

▲d program敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組，NT$2,400～NT$2,700。



擁有超多忠實粉絲的日本敏感肌保養品牌「d program敏感話題」，首度與周杰倫、陳冠希等名人都愛的最強潮流小熊「BE@RBRICK」攜手合作，推出以美肌益生菌保養系列為主的「敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組」。

▲全系列共有5款水乳組合，分別搭配相對應的「BE@RBRICK聯名Q版鑰匙圈」。



全系列針對不同肌膚狀況推出均衡、淨荳、滋潤、賦活、亮白等5款水乳，搭配與水乳呼應的5隻不同顏色「BE@RBRICK聯名Q版鑰匙圈」，附在限定組合中，只送不賣，超值得收藏！每組「敏感話題 X BE@RBRICK聯名限定組」含有化粧水125ml＋乳液100ml。

▲SHISEIDO 安耐曬 金鑽高效防曬露A 3X 皮卡丘限定版，60ml，NT$950。



蟬聯20年日本銷售第一的「地表超強防曬」安耐曬，今年8月與Pokemon聯名推出皮卡丘限定版，外殼換上超萌的皮卡丘笑臉，背面還有「閃電尾男孩」與「心電尾女孩」2種不同設計，拿出來用都有滿滿好心情。而金鑽高效防曬露主打全天長效防禦，清爽乳液質地，肌膚上推開潤澤不泛白，且超防水耐汗更有高耐摩力，夏日外出遊玩一瓶搞定。

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