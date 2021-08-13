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精品入門就選「LOGO耳環」！LV粗鏈好有氣勢　CHANEL珍珠愛心太夢幻

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文／美人圈

穿搭必備飾品絕對少不了耳環！也是入門精品品牌的好選擇，小編精選了八牌新出的「精品耳環」要來推坑大家～其中DIOR新款真的超奢華，還有情人節系列也不能錯過，另外CHANEL新款愛心搭配經典LOGO真的絕了，不僅夢幻又高貴，一起看下去還有哪些款式吧！

2021 新款「精品耳環」推薦：DIOR PETIT CD 耳環

DIOR這款耳環是由金色金屬製成，綴上「CD」標誌徽章，非常的簡約耐看，又帶有復古奢華感，也很好搭配，戴上它輕鬆成為矚目的焦點！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲DIOR PETIT CD 耳環。（圖／DIOR）

2021 新款「精品耳環」推薦：DIOR TRIBALES 耳環

DIOR這款耳環是以金色金屬「CD」標誌，搭配經典的白色樹脂珠，每個細節都很精緻，不管是日常穿搭或重要場合都可以搭配它，氣場十足的一款～另外這款也有推出夾式耳環，沒有耳洞也可以入手呦！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲DIOR TRIBALES 耳環。（圖／DIOR）

2021 新款「精品耳環」推薦：DIOR TRIBALES 耳環

DIOR這款耳環是以金色金屬鏈帶和「J'Adior」標誌，搭配白色樹脂珠，超級時髦！小編私心超愛這款，復古金色搭配垂墜設計，俐落又充滿個性，絕不退流行啊！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲DIOR TRIBALES 耳環。（圖／DIOR）

另外DIOR推出的情人節amour系列，也有耳環單品，紅愛心搭配「CD」標誌，絕對是情人節禮物首選！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲DIOR TRIBALES 耳環。（圖／DIOR）

2021 新款「精品耳環」推薦：CHANEL 耳環

CHANEL這款耳環真的超級美～由白珍珠愛心形狀，綴有經典LOGO刻上水鑽，以及粉色水晶製成，不僅可愛又充滿奢華感，真的超迷人啊～

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲CHANEL 耳環。（圖／CHANEL）

還有這款復古金色LOGO耳環，綴上水鑽及黑水晶，充滿優雅大方的感覺，重要場合很適合戴上它！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲CHANEL 耳環。（圖／CHANEL）

2021 新款「精品耳環」推薦：BURBERRY 鍍金金屬標誌圖案耳環

BURBERRY這款圓圈耳環，裡面飾有字母Logo，銀色及金色搭配，相當時髦俐落！絕對是夏天穿搭最佳飾品，什麼風格都能駕馭～

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲BURBERRY 鍍金金屬標誌圖案耳環。（圖／BURBERRY）

2021 新款「精品耳環」推薦：FENDI KARLIGRAPHY 耳環

FENDI這款耳環不規則形狀超好看！金色金屬上飾有FF Karligraphy主題圖案，綴有白色水晶，很有奢華高級感，戴上它非常的搶眼啊！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲FENDI KARLIGRAPHY 耳環。（圖／FENDI）

2021 新款「精品耳環」推薦：LV EDGE MM 耳環

LV這款耳環超有氣勢啊！拋光粗鏈環刻有精緻的老花Monogram圖案，稜角分明的琢面則可讓耳環折射出亮麗光線，一年四季都百搭，真的美到沒話說～

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲LV EDGE MM 耳環。（圖／louisvuitton）

2021 新款「精品耳環」推薦：CELINE 金色黃銅MAILLON TRIOMPHE MOBILE耳環

CELINE這款耳環由黃銅製成，鐫刻CELINE標誌，精緻小巧也很耐看，日常穿搭很適合戴上它，氣質小姊姊必須擁有的一款！

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲CELINE 金色黃銅MAILLON TRIOMPHE MOBILE。（圖／CELINE）

2021 新款「精品耳環」推薦：PRADA Smalto Jewels耳環

PRADA這款耳環是以經典三角LOGO為主角，用925純銀鑄造，以時尚方式重新演繹龐克元素。這款有四個顏色可以選擇，每色都很美，其中黑色最經典百搭，私心推長春花藍，夏天繽紛元素的配備啊～

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲PRADA Smalto Jewels耳環。（圖／PRADA）

2021 新款「精品耳環」推薦：GUCCI 雙G雪糕筒耳環

GUCCI這款耳環太夏天啦，雪糕筒造型可愛爆棚！以仿古鍍金金屬打造，加上乳白色玻璃珍珠，配以金屬雙G及圓形耳釘，不僅復古更充滿造型感。

▲精品耳環。（圖／美人圈）

▲GUCCI 雙G雪糕筒耳環。（圖／GUCCI）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 耳環, 飾品, logo

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