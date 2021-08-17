「大容量手袋」時髦又實用！Fendi五彩印花超特別、DIOR青檸色不怕撞

文／美人圈

近幾年精品迷你包風潮不斷，但近期大牌紛紛推出大容量手提包，經典還是永不敗呀！小編盤點了七品牌近期上市的「精品手提包」，不僅實用又超時髦，上街立馬成為時尚教主，哪一款是你Pick的呢？

2021大容量「精品手提包 」推薦：Fendi 亮面帆布手袋

這款Fendi手袋是夏季新品，由亮面帆布製成，飾有FF Vertigo圖形印花，內部具有隔層、拉鍊內袋，還有內鉤可自行繫上背帶。共有二色可選擇，藍和黃都非常繽紛亮眼，是夏天的專屬色啊！

▲Fendi 亮面帆布手袋。（圖／Fendi官網）

這款 Fendi 拼色FF Vertigo皮革手袋 由白色皮革製成，搭配拼色FF Vertigo主題圖案印花，五彩繽紛超特別！

▲Fendi 拼色FF Vertigo皮革手袋。（圖／Fendi）

2021大容量「精品手提包 」推薦：DIOR BOOK TOTE 輕便袋 小碼

DIOR全新BOOK TOTE輕便袋有兩款新色，上面分別綴以全幅青檸色及全幅覆盆子紅色Toile de Jouy Reverse主題圖案刺繡，呈現品牌經典圖案的變奏。兩花紋非常精緻，容量也很剛好，可以肩背和手提，不喜歡撞款的選青檸色準沒錯！

▲DIOR BOOK TOTE 輕便袋 小碼。（圖／Dior官網）

▲DIOR BOOK TOTE 輕便袋 小碼。（圖／Dior官網）

2021大容量「精品手提包 」推薦：Gucci Diana 手提袋

重新演繹了1991年推出的竹製手挽手提袋，結合了品牌的不同元素，竹製手挽搭配雙G Logo為設計特色，還加入了兩條螢光搭帶，用以固定手挽，復古包型結合現代俏皮感，背起來超時尚，共有中、小和迷你尺寸，分別有4種顏色，棕、白、黑及翡翠綠，每一色都超燒的啊，今年大勢款必入手！

▲Gucci Diana 手提袋小號。（圖／Gucci官網）

Kiwi李函拍得影片超高質感，每色都超美！

Cos徐琁拍得像藝術品一般！

2021大容量「精品手提包 」推薦：Burberry 迷你Horseferry印花帆布沙灘托特包

這款新推出的Burberry托特包，選用棉麻混紡的帆布面料打造，整體以燕麥色為主，用棕色皮革包邊及裝飾刺繡Horseferry印花，看似隨性慵懶的包型，但日常裝扮都很百搭，背起來超級有氣質，整個被這款燒到！

▲Burberry 迷你Horseferry印花帆布沙灘托特包。（圖／Burberry）

▲Burberry 迷你Horseferry印花帆布沙灘托特包。（圖／Burberry）

2021大容量「精品手提包 」推薦：Celine COUFFIN 中號標誌印花手袋

特殊的扇形設計、搭配經典老花搭配logo樣式，由帆布及牛皮革包邊製成，有兩色可以選擇，喜歡特別包款可以考慮入手！

▲Celine COUFFIN 中號標誌印花手袋。（圖／Celine）

另外放上這款CELINE CABAS TRIOMPHE刺繡織物横款手袋，跟Lisa同款超美！

▲CELINE CABAS TRIOMPHE刺繡織物横款手袋。（圖／Celine）

2021大容量「精品手提包 」推薦：Loewe 小號 Anagram提花織配小牛皮Cushion手提包

採用帆布與提花混紡和小牛皮精製而成，飾有打結皮帶，包型方正俐落，典雅有氣質，容量也很足夠，還有兩色可以選擇，亞麻棕及曜石黑，都很有質感，絕對是上班族入手的好選擇！

▲Loewe 小號 Anagram提花織配小牛皮Cushion手提包。（圖／Loewe）

2021大容量「精品手提包 」推薦：LouisVuitton ONTHEGO MM

LV這款帆布包是2021秋季限量系列，採用Monogram Empreinte壓花皮革製成，並搭配老花及豹紋印花側面，還配有編織手柄和皮革長肩帶，有多種揹法，整體包款還很時髦，真的被燒到不行啊！

▲LV ONTHEGO MM。（圖／louisvuitton）

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