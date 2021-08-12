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Q彈舒眠枕一顆才200元！飯店等級的舒適度　防瞞、可水洗CP值爆高

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文／C編

睡覺總是睡睡醒醒？或是整晚不停地做夢？老是睡不好覺，這可能跟枕頭的舒適度有關係，「Her和她」推出「DON健康Q彈可水洗舒眠枕」，超Q彈又透氣的材質媲美飯店枕頭，不但超好睡，重點是4個一組原價6980元、特價799元，平均每個只要200元，CP值極高。

▼▼▼點圖搶超低價▼▼▼

▲Don,枕頭,水洗枕,Her和她,。（圖／pexels）

▲DON 健康Q彈可水洗舒眠枕（超值4入），原價6980元、特價799元，點我購買

這款舒眠枕可以服貼肩頸，高度也剛好，不會因為太高而有種喘不過氣的感覺，材質Q彈，超強的包覆力跟支撐度、恰到好處的軟綿感，躺下去就像是睡在雲朵上一樣，一覺好眠。

▲Don,枕頭,水洗枕,Her和她,。（圖／pexels）

▲枕頭用對了，睡眠品質會更好。（圖／pexels）

扎實的枕心採用7D中空透氣纖維，不會引起過敏，經久耐用、回彈力強，不易變形，從內裡填充物到表布車縫在經過機器壓縮完工，全程皆台灣製造生產，更經由抗菌處理，讓您用得更安心，增強睡眠品質。

枕頭為台灣製造，除了品質佳，清潔也很方便，丟進水裡清洗即可，同時防蟎抑菌，敏感性肌膚也不怕，一次4顆，可以全家人同時換新的枕頭，都擁有良好的睡眠品質，早上上班、上學才能精力充沛。

▼▼▼點圖搶超低價▼▼▼

▲Don,枕頭,水洗枕,Her和她,。（圖／pexels）

▲DON 健康Q彈可水洗舒眠枕（超值4入），原價6980元、特價799元，點我購買

「Her和她」推出「DON 健康Q彈可水洗舒眠枕」（超值4入），原價6980元、特價799元，相當於一顆枕頭只要200元左右，超級划算的價格就可以買到MIT枕頭，享受飯店等級的高級感，超級划算又推薦。

關鍵字：

Don, 枕頭, 水洗枕, Her和她

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