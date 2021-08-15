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「酪梨綠」夏日仙女色！10款包包清新可愛　小CK、Coach平價必收

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文／美人圈

炎炎夏日到來，看膩了沈重的深色系包款，不妨可以試試清爽的酪梨綠，為穿搭注入清新感，以下為大家帶來「2021酪梨綠包包推薦」無論是小資族最愛的CHARLES & KEITH、JW PEI或是Dior、香奈兒應有盡有，跟著名單挑選絕不會失手～

2021酪梨綠包包推薦.1：CHARLES & KEITH 不規則金屬釦手提包

長梯型包身搭配酪梨綠配色，中間點綴上不規則金屬釦，仿皺設計質感超好，還可以搭配肩帶變化背法，重點是台幣3000元有找，一整個CP值超高。

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲CHARLES & KEITH 不規則金屬釦手提包。（圖／CHARLES & KEITH）


2021酪梨綠包包推薦.2：JW PEI Stella手提包

來自美國洛杉磯的品牌JW PEI，以時髦設計加上實惠的價格深受小資族喜愛，最近Stella手提包也換上了酪梨綠新色，精緻的圓型扣環加上鱷魚紋皮革，簡約中又帶點摩登現代感，無論手提肩揹都很百搭。

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲JW PEI Stella手提包。（圖／JW PEI）

2021酪梨綠包包推薦.3：Coach SWINGER迷你手提包

Coach前陣子幫很多經典包款進行大改造，變成了圓滾滾的雲朵包造型超級討喜～像是SWINGER腋下包、Lunchbox 午餐盒小包也都換上酪梨綠配色與雲朵設計，遠遠看就像是棉花糖一樣超級可愛！

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Coach SWINGER迷你手提包。（圖／Coach）

2021酪梨綠包包推薦.4：By Far BILLY漆皮肩背包

喜歡小眾品牌的你絕對不能錯過！歐美女神Kendall Jenner、Bella Hadid都在揹的By Far，最近也推出新款BILLY漆皮肩背包，外表像是一塊小豆腐，裹上漆皮酪梨綠配色，特別適合夏日率性穿搭～

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲By Far BILLY漆皮肩背包。（圖／By Far）

2021酪梨綠包包推薦.5：Loewe Goya風琴式手拿包

不少時尚迷IG應該都被這款美包洗版了對吧～Loewe全新Goya包款於2021秋冬女裝系列中亮相，方正的包型搭配精緻的Anagram標誌磁石扣，完美詮釋俐落簡約風格，風琴式設計容量也很足夠，完全不是廢包，難怪就連泫雅、昆凌也搶揹。

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Loewe Goya風琴式手拿包。（圖／Loewe）

2021酪梨綠包包推薦.6：Dior 30 MONTAIGNE微型手袋

Dior 30 MONTAIGN最愛經典款式之一，最近也迎來了新樣貌，推出了微型手袋款式，不只外型變得更迷你精巧，還換上了酪梨綠、玫瑰粉等等夢幻配色，超可愛的外型讓人好想抱緊處理～

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Dior 30 MONTAIGNE微型手袋。（圖／Dior）

2021酪梨綠包包推薦.7：Prada 迷你拋光皮革手提袋

最近各大品牌都搶推迷你包，Prada這款迷你托特包擁有直立包型、不易塌扁，酪梨綠配色中央點綴上Prada經典三角Logo，看起來格外清新亮眼，還能放下衛生紙、唇膏、卡包等基本日用品，容量方面也算是小包界的優等生，實是在找不到這款美包的缺點呀！

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Prada 迷你拋光皮革手提袋。（圖／Prada）

2021酪梨綠包包推薦.8：Burberry The Olympia Bag 肩背包

Burberry最新話題包款「The Olympia Bag」以半月包型加上繽紛配色，迷倒一大票時尚潮人，孔曉振歐膩身上揹得正是這款酪梨綠配色，搭上同色系西裝套裝，更顯氣質優雅。

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Burberry The Olympia Bag 肩背包。（圖／Burberry）

2021酪梨綠包包推薦.9： Bottega Veneta CASSETTE鏈條小方包

Bottega Veneta在2018由新總監Daniel Lee接手後，重新解構經典設計，放大版的編織簡約俐落，更受年輕族群喜愛，瞬間成為歐美潮人爭相追捧的品牌，其中的Cassette 卡帶包換上酪梨綠麂皮材質與金鍊設計，當作手拿包、肩揹包都是時髦滿分，質感控必收！

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Bottega Veneta CASSETTE鏈條小方包。（圖／Bottega Veneta）

2021酪梨綠包包推薦.10：Chanel 迷你口蓋包

許多女孩的終極目標香奈兒，也隱藏著仙女包款！Chanel 迷你口蓋包穿上了酪梨綠配色，清新中又帶點沈穩內斂風格，甜度恰到好處，就算是輕熟女也能輕鬆駕馭。

▲酪梨綠包包。（圖／美人圈）

▲Chanel 迷你口蓋包。（圖／Chanel）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

包包, 皮包, 酪梨綠, 綠色

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