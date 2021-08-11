遠百竹北店12月開「2千坪客家街」登場　寶慶明年啟動重建

▲遠百竹北預計12月對外開幕。（圖／遠百提供）

記者蔡惠如／新北報導

下半年將開幕的遠百竹北，是近期最受注目的特色百貨，不僅外觀兩座客家土樓已完成，遠百更表示內部將有廣達2000坪的客家街道，充滿濃濃的客家元素，讓消費者彷彿進入另一個世界裡，相當有看頭。而遠百總座徐雪芳也表示，寶慶店將會在明年開始動工更新。落成後會再度成為西門商圈的新地標。

遠百7月底舉辦股東會時表示下半年最大計畫之一，便是遠百竹北的開幕，商場樓地板面積廣達2.6萬坪，建築物直接放上2個客家土樓，並規劃空中花園超級豪氣，預計開幕後將成為新竹縣最大購物中心，成為竹科新興小家庭的新生活去處。

▲遠百竹北外觀有2個大型客家土樓，充滿在地特色。（圖／遠百提供）

遠百也透露，商場內將會有廣達2000坪的客家風格街道，包括裝潢佈置與店家，都會有滿滿的客家元素，甚至連服務台都會很有客家味，此外也會引進相關餐飲與櫃位，像是擂茶、油傘、燈籠等，當然也會有客家風格的餐飲跟小吃，面積比現在A13遠百信義的大稻埕規模還要大上3倍。

遠百總經理徐雪芳今出席板橋大遠百加拿大物產展，也表示遠百竹北預計將會在12月開幕，而旗下歷史最悠久、也是台北現存最老的百貨公司「遠百寶慶」，則將在明年開始動工拆除重建，請來曾設計天母SOGO的日建公司重新規劃，會有更現代挑高的新面貌，預計將成西門商圈新地標。

▲遠百寶慶也將從明年開始改建。（圖／翻攝遠東百貨官網）

▲遠百寶慶是目前台北現存最老的百貨公司。（圖／遠百提供）