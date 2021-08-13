3M牙線棒1500支才948元！清潔齒縫必備　隨身攜帶超方便

文／C編

牙齒的健康很重要，從日常就要照顧，除了刷牙，也要養成使用牙線的習慣，清潔更徹底、趕走牙菌斑。「Her和她」推出「3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組」，1500支僅948元，平均每支不到0.7元，強韌、細滑，使用方便。

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牙刷無法清潔到牙齒相鄰的接面，因此必須使用牙線輔助，清除食物殘渣及牙菌斑，而牙線棒是較方便也較易上手的工具，尤其外出時好攜帶，至於容易被詬病的「一支牙線棒反覆使用，更不乾淨」的問題，其實只要多準備幾支、適時更換就能解決，或是把牙線棒當成救急小幫手，食物卡牙縫時能立即清除。

▲牙齒保健除了刷牙，還需要更多方式。（圖／Pexels）

3M細滑牙線棒線體強韌、不容易起毛、分岔或是斷裂，而且材質細滑，容易進出牙縫，加上握柄經過加寬設計，施力輕鬆，而且無塑化劑、無雙酚A、無螢光劑，使用更安心。

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「Her和她」推出「3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組」，共1500支，原價1599元、現在下殺948元，重視牙齒清潔的你還不快趁著特價搶進，多放幾支在隨身的包包裡，從此清潔牙齒更簡單。