fb ig video ETtoday search mobile

3M牙線棒1500支才948元！清潔齒縫必備　隨身攜帶超方便

>

文／C編

牙齒的健康很重要，從日常就要照顧，除了刷牙，也要養成使用牙線的習慣，清潔更徹底、趕走牙菌斑。「Her和她」推出「3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組」，1500支僅948元，平均每支不到0.7元，強韌、細滑，使用方便。

▼▼▼點我搶購超低價▼▼▼

▲3M,牙齒,牙線,刷牙。（圖／Her）

▲3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組，原價1599元、特價948元，點我購買

牙刷無法清潔到牙齒相鄰的接面，因此必須使用牙線輔助，清除食物殘渣及牙菌斑，而牙線棒是較方便也較易上手的工具，尤其外出時好攜帶，至於容易被詬病的「一支牙線棒反覆使用，更不乾淨」的問題，其實只要多準備幾支、適時更換就能解決，或是把牙線棒當成救急小幫手，食物卡牙縫時能立即清除。

▲刷牙。（圖／Pexels）

▲牙齒保健除了刷牙，還需要更多方式。（圖／Pexels）

3M細滑牙線棒線體強韌、不容易起毛、分岔或是斷裂，而且材質細滑，容易進出牙縫，加上握柄經過加寬設計，施力輕鬆，而且無塑化劑、無雙酚A、無螢光劑，使用更安心。

▼▼▼點我搶購超低價▼▼▼

▲3M,牙齒,牙線,刷牙。（圖／Her）

▲3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組，原價1599元、特價948元，點我購買

「Her和她」推出「3M 細滑牙線棒散裝超值分享包箱購組」，共1500支，原價1599元、現在下殺948元，重視牙齒清潔的你還不快趁著特價搶進，多放幾支在隨身的包包裡，從此清潔牙齒更簡單。

關鍵字：

3M, 牙齒, 牙線, 刷牙, 牙線棒, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和 涼感保潔墊、涼被最低下殺1折！不到千元就可以買回家 日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」！第5睡前吃也不怕胖 又被已讀不回！曖昧期「4種訊息」是地雷　傳給對方瞬間冷掉　 韓妞瘋傳「1水1精華」保養法肌膚不只嫩還會發光 小心會爛臉！皮膚科醫師點名「5大清潔誤區」：白醋洗臉太刺激 日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面