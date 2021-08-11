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韓醫師教你去除粉刺3步驟　最後「弱酸收斂」超重要

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記者李薇／台北報導　圖／sora_pppp IG

想要告別惱人的草莓鼻，去除肌膚裡面的粉刺，用擠的很容易造成後續毛孔粗大問題，南韓醫師就推薦3個方式，熱敷、吸附、洗除等步驟，幫助臉部肌膚去除粉刺，改善草莓鼻的問題，超簡單方法快點學起來！

▲草莓鼻,粉刺,保養。（圖／sora_pppp IG）

1.熱敷

先用蒸臉的儀器幫助全臉毛孔打開，若是沒有蒸臉器，運用熱毛巾也可以，透過熱毛巾敷5到10分鐘，幫助毛孔打開。

▲草莓鼻,粉刺,保養。（圖／sora_pppp IG）

2.吸附

使用含有吸附皮脂分泌效果的面膜，像是火山泥面膜、白泥面膜等等的單品，在鼻頭或是兩頰部位敷上面膜，「清潔泥膜一定要塗厚一點才能更好的吸附」，等待15分鐘，接著使用蒸臉儀器，邊蒸邊按摩，幫助吸附臉部的皮脂跟老廢角質。

▲草莓鼻,粉刺,保養。（圖／sora_pppp IG）

3.洗除

最後洗乾淨全臉，並且使用含有溫和酸類的化妝棉片，輕拍按摩10分，幫助收斂肌膚，去除剩下的皮脂，接著後續的保養步驟，就可以完成整個臉部深層清潔的過程。

【推薦單品】

1.契爾氏 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

熱銷第一名的清粉刺面膜，裡面添加亞馬遜白泥，可以幫助吸附臉部肌膚的油脂，並同時有助於淨化肌膚，很多人用完之後都明顯感受到粉刺浮出表面，可以輕鬆代謝乾淨。

2.品木宣言 泥娃娃活性碳面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

想要找尋可以吸附臉部油脂的面膜，品木宣言的泥娃娃活性碳面膜也是很多人必推的單品，不只是油性肌膚可以使用，中性肌膚還可以局部護膚，只要敷10分鐘就可以輕鬆還妳潔淨膚質。

3.innisfree 超級火山泥毛孔慕絲面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

innisfree火山泥系列是很多油性肌膚的最愛，其中超級火山泥毛孔慕絲面膜更是可以幫助肌膚去除臉部肌膚油脂，重現細嫩緊緻的單品，好用程度完全不輸專櫃。

4.THE BODY SHOP 喜瑪拉雅竹炭更新淨化面膜

▲面膜。（圖／品牌提供）

THE BODY SHOP一直是CP值很高的美妝保養品牌，旗下的竹炭更新淨化面膜也是品牌的熱賣好物，只要敷在臉上10分鐘，就可以輕鬆讓粉刺浮出，後續清潔更加方便。

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關鍵字：

草莓鼻, 粉刺, 保養, 契爾氏, 品木宣言, innisfree, the body shop

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