YSL免費「法鬥貼圖」眨眼萌樣Ｑ爆！BURBERRY最帥角色「鯊鯊」誕生

記者王則絲／台北報導

精品品牌除銷售實體商品，近年來也積極跨足數位領域，增加與消費者之間的互動，繼最近LOUIS VUITTON推出電玩遊戲，SAINT LAURENT也於近日推出了超軟萌的「法鬥」免費動態貼圖，不管是開心搖尾巴、俏皮眨眼睛的模樣都可愛爆棚，與此同時，BURBERRY亦帶來一款NFT遊戲角色，與知名遊戲合作打造出帥氣逼人的「鯊鯊」！

▲SAINT LAURENT推出免費動態貼圖，下載連結：https://line.me/S/sticker/24112。（圖／品牌提供）



SAINT LAURENT為慶祝台灣LINE官方帳號於近期正式上線，推出了原創的「法國鬥牛犬」動態貼圖，只要於9月9日前加入「SAINT LAURENT聖羅蘭」帳號就能免費下載。法鬥犬為陪伴Yves Saint Laurent先生一生的寵物犬，以此為靈感，透過黑白插畫風的方式呈現品牌與法鬥狗狗的淵源，總共有8張動態貼圖，包括開心冒愛心、生氣、哭哭、驚嚇⋯⋯等表情，全都超萌Ｑ！

BURBERRY則是於近日宣布與知名遊戲公司Mythical Games旗下《Blankos：街區派對》（Blankos Block Party）合作，打造出品牌首個NFT遊戲角色。《Blankos：街區派對》為一款多人線上遊戲，玩家可透過遊戲對戰，收集、製作合成名為「Blanco」的數位角色，且遊戲中的物品全都以NFT型式呈現，可做真實的交易。

▲BURBERRY與線上遊戲合作，推出首個NFT遊戲角色產品。（圖／品牌提供）



BURBERRY這回創造的首個NFT角色名叫「Sharky B」，為品牌招牌限量「B Series」系列中發表的第一個虛擬數位產品，以經典「動物王國」的主題為靈感，採用了帥氣的鯊魚形象，並將全新TB夏季花押設計裝飾於「鯊鯊」身上，看起來就是個厲害的狠角色！此外，BURBERRY還會同步推出更多NFT配件，包括噴射背包、臂章、泳池鞋⋯⋯讓玩家可以裝備在自己的其他Blanco上，非常酷。

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