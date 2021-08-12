fb ig video ETtoday search mobile

YSL免費「法鬥貼圖」眨眼萌樣Ｑ爆！BURBERRY最帥角色「鯊鯊」誕生

>

記者王則絲／台北報導

精品品牌除銷售實體商品，近年來也積極跨足數位領域，增加與消費者之間的互動，繼最近LOUIS VUITTON推出電玩遊戲，SAINT LAURENT也於近日推出了超軟萌的「法鬥」免費動態貼圖，不管是開心搖尾巴、俏皮眨眼睛的模樣都可愛爆棚，與此同時，BURBERRY亦帶來一款NFT遊戲角色，與知名遊戲合作打造出帥氣逼人的「鯊鯊」！

▲YSL法鬥貼圖。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT推出免費動態貼圖，下載連結：https://line.me/S/sticker/24112。（圖／品牌提供）

SAINT LAURENT為慶祝台灣LINE官方帳號於近期正式上線，推出了原創的「法國鬥牛犬」動態貼圖，只要於9月9日前加入「SAINT LAURENT聖羅蘭」帳號就能免費下載。法鬥犬為陪伴Yves Saint Laurent先生一生的寵物犬，以此為靈感，透過黑白插畫風的方式呈現品牌與法鬥狗狗的淵源，總共有8張動態貼圖，包括開心冒愛心、生氣、哭哭、驚嚇⋯⋯等表情，全都超萌Ｑ！

▲YSL法鬥貼圖。（圖／品牌提供）

▲YSL法鬥貼圖。（圖／品牌提供）

BURBERRY則是於近日宣布與知名遊戲公司Mythical Games旗下《Blankos：街區派對》（Blankos Block Party）合作，打造出品牌首個NFT遊戲角色。《Blankos：街區派對》為一款多人線上遊戲，玩家可透過遊戲對戰，收集、製作合成名為「Blanco」的數位角色，且遊戲中的物品全都以NFT型式呈現，可做真實的交易。

▲BURBERRY鯊魚NFT。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY與線上遊戲合作，推出首個NFT遊戲角色產品。（圖／品牌提供）

BURBERRY這回創造的首個NFT角色名叫「Sharky B」，為品牌招牌限量「B Series」系列中發表的第一個虛擬數位產品，以經典「動物王國」的主題為靈感，採用了帥氣的鯊魚形象，並將全新TB夏季花押設計裝飾於「鯊鯊」身上，看起來就是個厲害的狠角色！此外，BURBERRY還會同步推出更多NFT配件，包括噴射背包、臂章、泳池鞋⋯⋯讓玩家可以裝備在自己的其他Blanco上，非常酷。

▲BURBERRY鯊魚NFT。（圖／品牌提供）

►LV出「電玩」慶祝創辦人200歲　還有BTS畫的可愛「盒子」佈置櫥窗

►瑞士老牌BALLY 170歲全新「老花」誕生！　半月包、水桶包巨可愛

關鍵字：

SAINT LAURENT, YSL, LINE貼圖, 貼圖, 動態貼圖, 免費貼圖, 法鬥, BURBERRY, 鯊鯊, NFT, Blankos, 街區派對, Sharky B

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

愛翻舊帳的3大星座男！Top 1超會拐彎罵人、牡羊竟也上榜

金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

金高銀最近「好感系」穿搭太好看了　全是女孩衣櫃裡都有的單品

今日開搶！蘭芝聯名三星的消光紫小方盒氣墊，全台限量僅300組

今日開搶！蘭芝聯名三星的消光紫小方盒氣墊，全台限量僅300組

4星座「戀人出軌率最高」　摩羯太悶騷易招小三篡位，連巨蟹也中獎 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 七夕限定美妝優惠活動！歐舒丹禮盒7折起、Dyson送玫瑰告白氣球 情人節優惠！星巴克「限定3天」第二杯半價　2間連鎖咖啡週末買一送一 網激推13款高人氣卸妝新品！CPB推首款潔膚水、Za高CP值狂賣 郭婞淳慧眼贊助商UA宣布特價！最低75折　還捐贈基層運動員 李多海37歲擁有緊緻「直角肩」　靠7步驟拉伸運動超簡單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面