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孫芸芸不刻意性感靠美足　戴10萬鑲鑽腳戒真貴婦

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▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸覺得戴上腳戒與腳鍊後，多了一份不刻意的性感。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

微風少奶奶孫芸芸近來在IG狂曬腳，換穿涼鞋，同時搭配自創同名品牌YUN YUN SUN的腳鍊與腳戒，正是她夏日最時髦的穿搭法，她表示：「每個人對性感的定義不同，對我來說在戴上腳戒跟腳鍊，讓我在舉止間多了份不刻意的性感。」想要達到孫芸芸標準的性感美足，少不了三要件：勤於保養、時尚鞋款與精選飾品。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸穿約2萬元的Gia Borghini涼鞋，搭配總價約10萬元的YUN YUN SUN腳戒。

勤於保養
夏天穿涼鞋，第一要件是足部要經過保養，孫芸芸曾透露每天全身搽身體乳，絕對不能忘了呵護足部，而美甲有更加分效果，讓她有自信大方秀足部特寫。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸穿另一雙Gia Borghini涼鞋，搭鑲鑽腳戒。

時尚鞋款
孫芸芸的涼鞋多數出自香奈兒（CHANEL）等名牌，近日分享的兩雙各約2萬元的涼鞋都出自義大利品牌Gia Borghini，具時髦的方頭設計與大拇趾環設計，讓她能盡情搭配腳鍊與腳戒。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

YUN YUN SUN Diamond Star 腳戒（左）26,880元，Diamond Heart腳戒31,880元。（圖／品牌提供）

精選飾品
多數人對腳戒的舒適度抱持疑慮，孫芸芸因此設計開口設計的腳戒，由於腳趾頭第一節較大，戴進後再稍微輕壓開口就不會掉了，千萬別選太過合腳趾的款式，YUN YUN SUN推出的腳戒都是貴金屬鑲鑽的真珠寶系列，她戴上3個總價近逼10萬元。此外，亦可搭配腳鍊，她連穿CELINE小白鞋都戴上三款金鍊裝飾。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸即使穿著CELINE小白鞋，也要搭配自家的腳鍊。

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關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN

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