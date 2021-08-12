七夕限定美妝優惠活動！歐舒丹禮盒7折起、Dyson送玫瑰告白氣球

記者張毓容／綜合報導

一年一度的七夕情人節即將到來，不少美妝品牌都推出限定美妝或禮盒包裝，甚至還有優惠活動或刻字服務，像是歐舒丹分別為男生、女生都推出優惠禮盒；Dyson和頂級油保養鉑翡斯則分別推出限量「告白氣球」及情人節花禮，都是不出錯的好選擇，還在煩惱另一半禮物的快看過來！

L’Occitane歐舒丹



歐舒丹針對七夕情人節特別推出限時優惠組合，不僅為女性推出香氛沐浴保養組，也專為男性打造簡約保養組，即日起至8/31都能以優惠價格送禮給另一半。

專為女性打造的情人節組合「七夕情人節推薦組-FOR HER」，內含橙花&蘭花沐浴膠245ml＋橙花&蘭花美體乳245ml，帶有花果香氣又實用的沐浴組，送給女友、老婆或是好姐妹都不會出錯。

▲歐舒丹 七夕情人節推薦組-FOR HER，原價NT$2,160，優惠NT$1,950。

而「七夕情人節推薦組-FOR HIM」則內含專為男性肌膚設計的簡約男士溫和去角質洗面乳150ml＋簡約男士醒膚保濕乳50ml＋簡約男士醒膚保濕乳20ml，最適合嫌瓶瓶罐罐保養太麻煩的男生，基本的洗面乳和保濕就能搞定。

▲歐舒丹 七夕情人節推薦組-FOR HIM，原價NT$3,031，優惠NT$2,140。

Dyson



Dyson推出限時浪漫放閃活動，只要消費指定商品即可獲得限量「告白氣球玫瑰花禮盒」，氣球上還能印製客製化的浪漫文字，堪稱表情意的好選擇。

即日起～8/15，凡於Dyson全台百貨專櫃、指定實體通路、Dyson 官方網站、MOMO 購物網等指定網路購物通路，訂購指定美髮系列商品，即可獲得兌換碼，於8/31前於活動頁面輸入即可獲得限量「告白氣球玫瑰花禮盒」乙個。

▲購買指定Dyson商品即可獲得「告白氣球玫瑰花禮盒」。

Prophecy Morocco鉑翡斯



西班牙頂級油保養品牌鉑翡斯，今年七夕推出期間限定「愛我久久情人節花禮盒」，內含鉑翡斯超級複方油玫瑰煥顏28ml＋馥郁擴香花，更加贈「精緻甜蜜愛情星球」乙只，以美麗的波波玫瑰花球象徵情人間的感情堅定不分離。總價值NT$3,980，以65折優惠就能入手，即日起至8/15，限量10組。

▲鉑翡斯 愛我久久情人節花禮盒，NT$2,599。

►七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5



►今日開搶！蘭芝聯名三星的消光紫小方盒氣墊，全台限量僅300組



►絕美秋妝來了！RMK玫瑰木色調眼盒美到想包色、THREE眼頰盤超實用