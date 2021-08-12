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看了做惡夢！adidas聯名鞋長出「人臉」　大白牙配飄逸長髮超母湯

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@kerwinfrost、@hypeneverdies

運動品牌adidas經常推出聯名鞋，其中有些極具特色的設計總是引發話題，像是把鞋頭瘋狂加長的小白鞋，或是與設計師Jeremy Scott合作的泰迪熊鞋、翅膀鞋都讓人印象深刻。近期他們攜手美國知名脫口秀主持人Kerwin Frost推出超搞怪聯名，鞋子竟然長出眼睛、牙齒，還有一頭飄逸長髮。

▲adidas與Kerwin Frost聯名鞋。（圖／翻攝自IG@kerwinfrost）

adidas與Kerwin Frost的最新聯名鞋造型詭異，以復古籃球鞋Forum High鞋型為基礎，選用經典的藍、白配色，但鞋頭部分竟覆蓋了亮粉色牙齦，配上一口大白牙，鞋帶兩側各有一隻眼睛，還裝上一個立體鼻子，讓整雙鞋正面看起來就像一張臉，鞋子後方還有可拆卸的超長金色假髮，真的越看越獵奇。很多網友看到照片都大吃一驚，紛紛留言：「什麼鬼！」、「太驚悚」、「看了做惡夢」…，還有人覺得很像馬臉，甚至撞臉《慾望城市》女星莎拉潔西卡帕克。

目前這雙「人臉鞋」只預計九月會登場，還沒公布詳細販售資訊。而adidas與Kerwin Frost其實在這之前，就已經合作推出了「Superstuffed」鞋款，他們把招牌Superstar小白鞋加以改造，變成有趣的放大版，穿上去比你正常鞋子尺寸大五號，就像長了一雙小丑的大腳，但鞋子內部的填充物會貼合你的腳型，穿起來依舊舒適服貼，這一雙預計八月上市，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）就已經搶先穿上腳。

另外，日本高級球鞋訂製品牌STuREET則推出了「The FoooooD」系列，把Nike Air Force 1與健達巧克力結合，整雙以白色為主，鞋底和內部選用紅色，勾勾部分則是淺藍，白色接紅色的部分，做出巧克力溶化的波浪邊緣，讓人一看就想到健達巧克力包裝，零食控看了特別心動。

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關鍵字：

adidas, 愛迪達, 聯名, 球鞋, superstar

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