趙露思摘HOGAN中國區代言人！　踩七夕限量「貓爪鞋」洩白皙長腿

▲義大利精品休閒鞋品牌 HOGAN宣佈趙露思成為中國區代言人 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

女星趙露思出演《傳聞中的陳芊芊》、《一不小心撿到愛》走紅，清新形象頗受時尚品牌青睞，此次她拿下義大利精品休閒鞋品牌 HOGAN 中國區代言人，並釋出七夕情人節形象照，趙露思腳踩限量款貓爪鞋擺拍，甜美模樣電暈粉絲。

▲趙露思演繹七夕限量款「貓爪鞋」 。（圖／品牌提供）

HOGAN宣佈趙露思成為中國區代言人，並搶先演繹七夕限量款「貓爪鞋」，她身穿甜美的黑色吊帶短裙出鏡，一頭招牌長髮與精緻臉蛋相襯，露出長腿十分唯美。而腳上的白色厚底鞋HYPERACTIVE ，以皮革搭配漆皮細節，鞋側以穿孔和車線點綴，將貓爪波紋上的愛心塗鴉刻畫得十分逼真。

▲ （依序）HYPERACTIVE 及 HYPERLIGHT 限量系列鞋款 。（圖／品牌提供）

為迎接七夕佳節，品牌推出 HYPERACTIVE 及 HYPERLIGHT 限量系列鞋款，兩條愛心的紅線象徵將兩人緊繫一起。專為男士設計的 HYPERLIGHT 限量休閒鞋系列，運用專屬記憶鞋墊，總體高度 6.2 公分，一穿就悄悄增高。

▲Valentino七夕限定系列以紅、白色調為主 。（圖／品牌提供）

Valentino也推出七夕限定系列，以紅、白色調為主，將「VALENTINO」字母幻化成愛心發射，融合多樣風格，系列包括男、女裝T恤、襯衫、衛衣、外套以及Valentino Garavani包袋鞋履。當純白鉚釘包遇上了巨大的愛心點綴其中，柔中帶剛的特質無疑擄獲粉絲，同時也有心形大鉚釘裝飾斜背包，包身輪廓直接化作愛心，也是必敗單品之一。