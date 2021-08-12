UNIQLO +J大特價190元、Theory洋裝半價！大師級聯名降價還不買爆

記者王則絲／台北報導

UNIQLO於今年已數度推出堪稱大師級的重磅聯名系列，包括引爆排隊人潮的+J系列、高級質感路線的Theory聯名以及可愛繽紛的Marimekko系列⋯⋯而這些大師級聯名剛上架時，售價肯定是比一般單品高一些，不過現在UNIQLO推出了「大師級聯名新降價」活動，爆款+J單品竟只要190元起，超美Theory洋裝也狂殺超過五折，直接省了700元！

UNIQLO「+J」系列開賣時曾引發驚人的排隊人潮，許多單品立刻就斷碼，儘管數度補貨還是不敵超狂買氣，這次UNIQLO推出大師級聯名新降價活動，雖然僅囊括了+J系列部分款式，但是降價幅度超佛心，像是日本女生搶翻的百搭素面背心，只要190元就能入手！包色也完全不心痛。

▲UNIQLO「+J」系列背心只要190元就可入手，是日本女生人手一件的單品。（圖／翻攝自官網，以下同）

另外，當時的爆款棉麻洋裝補貨後尺寸還算齊全，現在也一口氣降至990元，超划算！+J最必敗的經典襯衫系列單品官網上也還有多款選擇，從原本1,290元降至590元，上次沒買夠的朋友們一定要來挖寶！

▲UNIQLO「+J」系列爆款棉麻洋裝、必敗襯衫也都幾乎降至半價。

UNIQLO與Theory的聯名系列，也一直都是時尚迷們每次必搶的系列，精簡的風格靠著精品級剪裁，讓穿著者輕鬆穿出高級質感，除了基本款百搭的五分袖T恤只要390元，系列中絕美的A字洋裝也超佛降價，從1,290元降至590元，狂殺超過五折。

▲UNIQLO X Theory系列洋裝。

每每都令少女們無比期待的Marimekko聯名系列，這回也納入UNIQLO的大師級聯名新降價活動，幾乎所有單品都降至千元以下，包括眾多花紋選擇的夏日洋裝，還有草編涼鞋、漁夫帽⋯⋯等配件。

▲UNIQLO X Marimekko多款印花洋裝通通590元。

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