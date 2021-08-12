水原希子在水中辣曬逆天曲線！　為聯名「透視印花內衣」親自上陣

▲水原希子辣曬傲人曲線 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

美日韓混血模特兒水原希子（Kiko Mizuhara）以高級臉擄獲大批粉絲，近期她在IG釋出一系列火辣內衣照，將纖細身體曲線大方放送，還不惜浸入水中拍出惹火大片。原來都是為了水原希子與倫敦內衣品牌Fruity Booty的首次聯名，在經典透明內衣上注入日式印花風格，搶鏡效果十足。

▲水原希子親自演繹與倫敦內衣品牌Fruity Booty的首次聯名 。（圖／翻攝自IG）

水原希子憑藉高顏值走紅，在IG擁有超過600萬粉絲，最新美照中她換上一套暈染風格內衣，甚至浸入水中大方露出火辣曲線，不僅身材毫無一絲贅肉，水原希子勻稱比例堪稱逆天，任憑鏡頭多個角度拍攝都沒死角。

▲印花效果結合日本工藝。（圖／翻攝自IG）

原來此次身著的內衣款式，就是水原希子與倫敦內衣品牌Fruity Booty的首次聯名，鮮明的印花效果其實是一種結合摺紙和彩色顏料浸染的傳統日本紙工藝，水原希子被其深深吸引，將工藝注入在單品之中。

水原希子不惜親自上陣演繹，她表示：「在這次合作中，我有了在品牌經典的透明內衣和睡衣上使用 Orizome 印花的想法，我喜歡既時髦又可愛的風格，並使用美麗的色彩，希望每個人都能感受到這種材料的柔軟觸感，並像我一樣穿著這條內衣、睡衣而感到快樂。」