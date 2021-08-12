長時間綁馬尾恐掉髮！「夏季不同髮型」養護對策

▲頭皮養護專家呂分享夏季造型可能產生的頭皮或頭髮問題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

悶熱夏季頭皮狀況多，南韓頭髮養護專家呂分享，像是女孩常綁的馬尾、男生偏好的髮蠟造型，以及各式各樣的特殊染其實都很傷頭皮，清潔不慎或是疏於照顧甚至會引發落髮危機，以下幾點要注意！



馬尾盤髮：頭皮長期緊繃可能引發掉髮

夏季天氣炎熱，不少女生都會順手綁個馬尾，方便又涼快，但若頭髮總是綁得太緊，這樣的拉扯使得頭皮長期處於繃緊的狀態、嚴重時可能會引起掉髮。這時，如何讓緊繃的頭皮得以放鬆就很重要。建議可把頭皮精華塗抹至髮線上，鎮定頭皮、幫頭皮及髮根補充營養；並搭配按摩頭皮穴道，讓精華成分能夠更快速被吸收、也讓頭皮得到舒緩。



髮蠟造型：未徹底清潔可能引發毛囊炎

大量的汗水混和化學成分組成的髮臘時，則有可能刺激油脂分泌增加；若不注意頭皮清潔、或髮蠟清洗不完全，可能造成毛囊炎。建議挑選選擇清潔力足夠、卻不傷頭皮產品的洗髮精，若頭是認真洗了，可卻還是覺得頭皮有點悶，可每周可1-2次在洗頭前使用，不但可以溫和清潔頭皮毛孔、去除老廢角質。

特殊色染燙：多食黑色綠色食物，強腎保肝

中醫理論中，「肝」藏血而髮為血之餘，「腎」主骨髓而其華在髮。染燙後可能造成髮質受損，可針對肝腎來進行保養。醫師建議，可多食用黑色及綠色食物，如黑芝麻、黑木耳，地瓜葉、菠菜，黑色入腎而綠色入肝，不僅能補充頭皮及染燙後易斷裂頭髮的營養、讓髮根恢復強韌，除此之外也需注意酒精的攝取，盡量避免熬夜耗損腎精。

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