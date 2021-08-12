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37歲申敏兒踩RV搭出超狂少女感！　瑪莉珍鞋、長靴好搶鏡

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▲申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲申敏兒是鞋履品牌Roger Vivier品牌大使。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

37歲南韓女星申敏兒逆齡外表吸引許多粉絲，身兼鞋履品牌Roger Vivier品牌大使的她，更時常以旗下鞋款展現多變氣息，像是演繹鑽扣絲絨瑪莉珍鞋，打造夢幻風格；或是幹練的皮革方扣長靴全都難不倒，一雙長腿加持之下更為驚艷。

▲申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲申敏兒用Tres Vivier鑽扣絲絨瑪莉珍鞋搭出逆齡感  。（圖／品牌提供）

申敏兒與金宇彬愛情長跑一直受到外界矚目，她私下的逆齡穿著也成為時尚範本，申敏兒身為鞋履品牌Roger Vivier大使，擅長以各種風格鞋款搭配出個人特質。申敏兒身穿簡潔的灰色上衣與黑褲，搭配一雙Tres Vivier鑽扣絲絨瑪莉珍鞋，鞋款由Belle Vivier系列汲取靈感，瑪麗珍鞋款式復古可愛，再以天鵝絨手工製成，配以標誌性金屬扣，雖然閃耀卻不過分搶戲，與她的獨特仙氣不謀而合。

▲申敏兒 。（圖／品牌提供）

▲申敏兒演繹Viv Ranger皮革方扣長靴  。（圖／品牌提供）

就連帥氣風格申敏兒也拿捏得宜，深色西裝外套上身，腳下踩著秋冬必備的Viv Ranger皮革方扣長靴，皮革搭配經典淡金方扣增加個性之美，並以牛皮手工製成，配以標誌性金屬扣和平穩粗跟，幹練風格十足，讓人視線難以離開。

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲JIMMY CHOO 。（圖／品牌提供）

▲宋茜、趙露思演繹MARTA與MARSAI鞋款。（圖／品牌提供）

與此同時，JIMMY CHOO凝聚3大設計元素「水晶、珍珠、與Monogram」重新詮釋，於品牌成立25周年之際推出CORE系列，正式與休閒、派對與海灘、白天與黑夜都能找到夢幻款式搭配。由大陸女星趙露思演繹的高跟鞋款MARSAI，標誌性的 C 形水晶釦注入其中，折射出璀璨光芒，和品牌亞太區代言人宋茜所穿著的MARTA有異曲同工之妙，皆以水晶為主角，低調散發質感，是人氣鞋款之一。

關鍵字：

申敏兒, 金宇彬, Roger Vivier, 海岸村恰恰恰

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