《鬼滅》炭治郎的「發光小人」實體化！集滿6隻神還原劇場版

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、donguri-sora.com

《鬼滅之刃》動畫第二季預計今年會登場，在等待的同時很多人會複習《劇場版無限列車篇》，電影中有一段劇情出現了主角炭治郎的無意識領域，裡面明亮又寧靜，還有超可愛的「發光小人」，而現在這個發光小人居然被實體化，做成療癒又實用的飾品架。

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》中惡鬼魘夢指使乘客進入炭治郎的夢中，摧毀他的精神核心，但進入炭治郎的無意識領域後，發現裡面有一片清澈純淨的水面和天空，還有熱心的「發光小人」指引方向，最後魘夢指使的乘客被溫暖的精神世界所感動，沒有破壞核心。

故事中「發光小人」的可愛模樣令人印象深刻，日本Bandai公司就把發光小人實體化，做成約9公分高的立體公仔，以半透明乳白色材質打造，底部用清澈的藍色做出美麗的水面，小人身上還塗了能吸收光線的磷光塗料，在黑暗中會發出療癒微光，跟劇場版動畫裡一模一樣。把項鍊、耳環…掛上去，就變成好用的飾品架，平常擺著也能當裝飾品。

另外，日本宮崎駿電影《神隱少女》推出至今20周年了，專門販售吉卜力官方周邊的「橡子共和國」為了慶祝，也推出一系列紀念商品，其中人氣角色無臉男就被做成軟軟的「紓壓人偶」，以聚胺酯發泡材質製成，不管怎麼擠壓、揉捏都會彈回的樣子，配上不變的一號表情特別逗趣，玩一玩能讓人釋放壓力。

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