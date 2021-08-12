揭密劉嘉玲居家保養4步驟！東森自然美胜肽水光微導系列啟動女神光

▲對美麗很有堅持的劉嘉玲，Home Spa愛用東森自然美胜肽水光微導4步驟。（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

疫後許多人更加重視居家時光，Home Spa熱潮讓女性即使在家也能享受奢華的美容保養寵愛自己！影后劉嘉玲分享近期最愛東森自然美「胜肽水光微導系列」透過4步驟儀式感保養流程，仔細聆聽肌膚聲音，享受與心靈對話時光。

劉嘉玲在訪談節目《對照記》中曾說過：「依然想讓眾人看到，仍在努力成為更好的自己」。她認為透過對美麗的堅持，讓女性重新認識嶄新的自己，趁著保養時刻，她讓東森自然美胜肽水光微導系列運用肌膚解封4步驟，快速直達問題之源，運用撫紋六胜肽、NB 複合胜肽、GSP大豆胜肽複方、H.A透明質酸鈉等4大美容成分由內而外修護調理，不僅補水潤澤、提升防禦力、激發膨潤讓年輕飽滿的光彩從肌底甦醒。

步驟一：前導啟動 開啟循環

▲NB-1胜肽水光微導機能液。

保養首步就是打開肌膚吸收通道，突破壓力肌保養瓶頸，調理成更易吸收後續保養的最佳狀態，被暱稱為小銀管的NB-1胜肽水光微導機能液以多重活性成分、蘆薈、小黃瓜等植物複方精華，為肌膚補充水分及養分，打下肌膚保養基礎，重現細嫩水潤。

步驟二：深入賦活 全面修護

▲NB-1胜肽水光微導原粹。

肌膚乾燥容易產生各種危肌，當打開了保養渠道，讓肌膚喝足水外還要補充更多養分，定格最佳狀態！ NB-1胜肽水光微導原粹使肌膚立即補水對抗老化，集明星成分，另添加三胜肽、玻尿酸等，全方位預防各種肌膚老化問題，恢復肌膚彈性，緊緻細緻、膨潤。

步驟三：封存滋養 極致享受

▲NB-1胜肽水光微導機能霜。

不讓精華流失，就靠乳霜封存，同時藉由輕盈順滑的奢華質地，保養同時藉由膚觸獲得撫慰。NB-1胜肽水光微導機能霜為肌膚提供超效滋養，保持活力，具舒緩肌膚的GSP大豆胜肽複方，及高親膚性、呵護並建構皮膚防禦功能的澳洲堅果油，賦予源源不絕的能量，維持膚況水透光感並改善暗沉、均勻膚色，撫平皺紋。

步驟四：速效奇蹟 重現光感

▲NB-1胜肽水光微導機能乳霜面膜。

感覺疲憊時，運用高濃度面膜快速幫肌膚打氣，找回失去的光彩，NB-1胜肽水光微導機能乳霜面膜薄敷可當晚安面膜，更可當成按摩霜的多功能熬夜霜，質地輕盈，具九胜肽、角鯊烷、冰川海藻與植物潤膚油等，修護肌膚保水機制，擺脫肌膚乾燥、緊繃與改善暗沉，均勻膚色。

有感加倍！童妍水波光緊緻彈潤按摩手法

保養是世上最值得投資的事情之一，多一努力就一分美麗收穫，想提升肌膚保養成效，居家保養時可再搭配簡單臉部按摩，每個步驟持續3秒鐘、連續3次，即可讓保養再升級，感受肌膚完美水光魅力！



今天起，有了東森自然美的胜肽水光微導系列結合水波光按摩手技，愛美女性不必再羨慕影后劉嘉玲的凍齡女神光，一樣擁有360度零死角美顏。