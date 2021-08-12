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西班牙王后、姐妹花公主穿平價ZARA洋裝　高衣Ｑ親民作風獲網大讚

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▲西班牙皇室。（圖／達志影像）

▲西班牙皇室日前出席公開活動。（圖／達志影像）

記者王則絲／外電報導

除了大家甚為熟悉的英國皇室，西班牙皇室也是備受全球民眾關注的歐洲皇室之一，有「最美王后」之稱的西班牙王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz），日前與國王菲利浦六世（Felipe VI）、一對公主女兒一同現身公開場合，其中王后萊蒂西亞高衣Ｑ的穿搭完全不輸英國凱特王子妃，兩位小公主更穿著ZARA平價洋裝亮相，親民作風獲得網民們大讚。

▲西班牙皇室。（圖／達志影像）

▲全家「海島度假風」的休閒裝扮引起大家的關注。（圖／達志影像）

西班牙國王菲利浦六世日前率領一家前往海島度假，假期間不忘親自祝賀甫從東京參加奧運回國的奪牌運動選手，於帕爾馬（Palma）現身公開活動，正處於度假期間的一家人，相當率性的以「海島度假風」造型出席，更顯得心情上輕鬆喜悅，與為國爭光的運動員開心聊天、合照。

▲西班牙皇室。（圖／達志影像）

▲王后萊蒂西亞展現高衣Ｑ與駕馭力，兩位姐妹花公主也穿得十分少女可愛。（圖／達志影像）

▲Queen Letizia。（圖／翻攝自IG）

▲王后萊蒂西亞選穿Maria de la Orden服裝。（圖／翻攝自Maria de la Orden）

這天西班牙皇室一家的裝扮成為民眾討論的話題，國王菲利浦六世穿著POLO衫、短褲與露趾涼鞋的搭配，就像是路上會出現的親民大叔，看起來親和力十足；王后萊蒂西亞則是選穿一襲藍、白條紋的長洋裝蛋糕裙，腰間綁帶拉出修長比例，清涼休閒卻依然得體，加上王后的高顏值，整個人又美又有氣質，裙裝來自西班牙品牌Maria de la Orden，要價150歐元左右，以一國王后來說，算是十分親民的選擇。

▲西班牙皇室。（圖／達志影像）

▲萊昂諾爾公主身穿ZARA的粉嫩碎花短裙，索非亞公主則是穿著清爽薄荷綠色的連身褲裝。（圖／達志影像）

姐妹花大公主萊昂諾爾（Leonoe）與小公主索非亞公主（Sofia）當天也以一身親民打扮亮相，姐姐萊昂諾爾公主身穿ZARA的粉嫩碎花短裙，妹妹索非亞公主則是穿著清爽薄荷綠色的連身褲裝，兩姐妹皆已追上媽媽一米七的身高，纖細的長腿藏不住，比例相當好。全家休閒親民的裝扮作風引來網民們的一致好評。

▲西班牙皇室。（圖／達志影像）

▲索非亞公主前幾天也才穿著ZARA的白色連身褲，是近期特別愛穿的單品。（圖／達志影像）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

西班牙皇室, 王后萊蒂西亞, Queen Letizia, 菲利浦六世, 西班牙公主

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