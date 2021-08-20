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5間居家選物網拍小資女最愛逛　少預算幫豬窩升級質感套房

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文／LOOKin

在家久了是否對於一團凌亂的房間越來越無法忍受了呢？對於預算有限的小資租屋族，其實也能從質感居家小物、家具著手改造，本次就來推薦五間人氣家居選品網店，通通都是價格平易近人的優良賣家，讓妳花少少預算就能讓家裡看起來煥然一新！

沙發選物

▲（圖／沙發選物）

▲沙發選物是由幾名愛在沙發上聊天的購物狂組成（圖／翻攝自沙發選物）

沙發選物是由幾名愛在沙發上聊天的購物狂組成，品牌定期會有好物團購，質感與超划算的價格累積了不少忠實粉絲，沙發選物也代理了許多獨家品牌，讓好東西不斷發揚光大，只能說跟著老闆買就對了！

J3生活選物

▲（圖／J3生活選物）

▲品牌最大的初衷就是將這些高質感選物分享給消費者，（圖／翻攝自J3生活選物）

J3生活選物創辦人從租屋開始慢慢對於「家」有了想像，從新體會居家品質的定義，到最終想要分享給大家，品牌最大的初衷就是將這些高質感選物分享給消費者，賣場商品超多元，從杯盤器皿到家具、床單等、桌椅等，打造屬於你的室內風格，讓每個人都享受到最美好的居家生活！

MYUMYU沐慕家居

▲（圖／MYUMYU沐慕家居）

▲MYUMYU沐慕家推薦它們家的藤編系列家具（圖／翻攝自MYUMYU沐慕家居）

逛MYUMYU沐慕家居家官網只有一種感覺，就是「天啊太美了、好希望這是我的家！」，品牌認為「家不是一個地方 , 是一種感覺。」無論身處於哪種空間，都能將它打造成溫馨的個人居家房間，小編私心推薦它們家的藤編系列家具，商品使用真藤製作，擺在家中就顯得超有品味！

生活倉庫

▲（圖／生活倉庫）

▲超人氣品牌「生活倉庫」，品牌創辦人因為也是租客一族（圖／翻攝自生活倉庫）

超人氣品牌「生活倉庫」，品牌創辦人因為也是租客一族，所以更渴望家的溫度，在擁有了自己的空間之後，開始愛上了收納、佈置，因此希望把這種樂趣帶給同樣熱衷於創造理想家居的妳，真的宛如大家生活的倉庫，無論是家具、收納商品、家飾品，想到有什麼要買的到這裡找就對了！

Oatmeal

▲（圖／Oatmeal）

▲Oatmeal有各種韓國選品都是由超有品味的闆娘親自挑選（圖／翻攝自Oatmeal）

Oatmeal有各種韓國選品、非韓國選物，包含餐具、收納品、文具等，通通都是由超有品味的闆娘親自挑選，如果說家具店是房間的架構，那Oatmeal就是能將空間畫龍點睛的選物店，用細緻實用的選品，替生活增添微微的幸福感！

延伸閱讀：

富腦袋養成：好風水全中！５個居家佈置方法『招財運、感情、事業運』週末就來大改造！

小房間佈置：2021無印良品『好物家具TOP10』簡約溫馨風、低預算打造租屋夢想物件！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 居家

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