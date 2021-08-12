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日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難

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文／LOOKin

宅在家就怕沒事做，但又怕瞎忙把自己弄得太累，推薦妳動手做做簡單的下午茶點心，不但備料簡單，步驟輕鬆，製作的過程也超療癒！很多日本人喜歡台灣的美食，甚至喜歡到自己動手做起來，而最近他們愛上的是台灣的大型古早味雞蛋糕，而且美名為「台湾カステラ」，也就是台灣的長崎蛋糕，雖然長崎蛋糕與台灣雞蛋糕的口感與味道截然不同，但從此可以看出他們有多瘋迷這款可愛的胖胖蛋糕，「台湾カステラ」做起來一點都不難，能讓妳成就感爆棚的療癒點心快做起來吧！

所需材料

▲（圖／翻攝自Instagram@cheru.k）

雞蛋 6個
無鹽奶油 90g
牛奶 100ml
低筋麵粉 100g
白砂糖 90g

製作步驟

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP1. 將每顆蛋的蛋黃與蛋白分開

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 2. 將無鹽奶油與牛奶混合，在平底鍋裡開最小的火慢慢拌開

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 3. 將過篩後的低筋麵粉放到碗中，將步驟2的無鹽奶油與牛奶加進去，用打蛋器攪拌

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 4. 先放入一半數量的蛋黃進入攪拌，等整體攪拌均勻後，再將剩下的蛋黃加進去攪拌

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 5. 在蛋白中加入白砂糖打發致產生尖角

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 6. 將步驟4的蛋黃成品加入步驟5的打發蛋白，用打蛋器均勻攪拌

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 7. 倒入模具中，並輕輕敲打讓裡面的氣泡消失

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

STEP 8. 放入160度的烤箱中烘烤65分鐘，直到表面有一層淡淡的焦色就完成了！

▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）▲（圖／翻攝自Youtube kurashiru [クラシル]）

完成的雞蛋糕膨軟又有彈性，除了可以單吃，也很推薦切片後夾入鮮奶油，變成雞蛋糕三明治，吃起來更柔嫩可口。備料超簡單，製作過程也好療癒，讓人手癢想立刻跟著做！

跟著影片做更清楚

延伸閱讀：

手殘也做得出來！3款風靡日韓的「居家療癒小點心食譜」免專業烘焙材料、好吃又好拍！

防疫懶人料理這樣做！超簡單「氣炸鍋食譜」5道料理推薦：雞肉捲、煎餃、香蕉麵包，不怕油煙一機搞定

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 日本, 古早味雞蛋糕, 台湾カステラ, 食譜

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