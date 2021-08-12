日本人超愛台灣「古早味雞蛋糕」！食譜公開　做起來一點都不難

文／LOOKin

宅在家就怕沒事做，但又怕瞎忙把自己弄得太累，推薦妳動手做做簡單的下午茶點心，不但備料簡單，步驟輕鬆，製作的過程也超療癒！很多日本人喜歡台灣的美食，甚至喜歡到自己動手做起來，而最近他們愛上的是台灣的大型古早味雞蛋糕，而且美名為「台湾カステラ」，也就是台灣的長崎蛋糕，雖然長崎蛋糕與台灣雞蛋糕的口感與味道截然不同，但從此可以看出他們有多瘋迷這款可愛的胖胖蛋糕，「台湾カステラ」做起來一點都不難，能讓妳成就感爆棚的療癒點心快做起來吧！

所需材料



雞蛋 6個

無鹽奶油 90g

牛奶 100ml

低筋麵粉 100g

白砂糖 90g

製作步驟



STEP1. 將每顆蛋的蛋黃與蛋白分開

STEP 2. 將無鹽奶油與牛奶混合，在平底鍋裡開最小的火慢慢拌開

STEP 3. 將過篩後的低筋麵粉放到碗中，將步驟2的無鹽奶油與牛奶加進去，用打蛋器攪拌

STEP 4. 先放入一半數量的蛋黃進入攪拌，等整體攪拌均勻後，再將剩下的蛋黃加進去攪拌

STEP 5. 在蛋白中加入白砂糖打發致產生尖角

STEP 6. 將步驟4的蛋黃成品加入步驟5的打發蛋白，用打蛋器均勻攪拌

STEP 7. 倒入模具中，並輕輕敲打讓裡面的氣泡消失

STEP 8. 放入160度的烤箱中烘烤65分鐘，直到表面有一層淡淡的焦色就完成了！



完成的雞蛋糕膨軟又有彈性，除了可以單吃，也很推薦切片後夾入鮮奶油，變成雞蛋糕三明治，吃起來更柔嫩可口。備料超簡單，製作過程也好療癒，讓人手癢想立刻跟著做！

跟著影片做更清楚

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