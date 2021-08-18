七款超實用APP快下載！想不出哪首歌一鍵找到、翻譯相機功能神好用

文／LOOKin

日常總有些不方便的時候，例如聽到一首歌卻不知道歌名、想把事情手寫記下卻只有手機、想與朋友遠端同步觀看影片、卻總有延遲的問題...這次推薦七款超實用APP，不管是找歌、共用行事曆、逐字稿寫成文字通通有，下載了後立刻解決許多日常會遇到的小麻煩！

TimeTree共用行事曆



TimeTree共用行事曆是工作夥伴、甚至情侶跟家人之間使用起來非常方便貼心的行事曆，只要把對方加入到行事曆之中，就能同步更新日程，一個行事曆上更能同時與不同群體同步，只有接獲邀請的人才能共用、隱密又方便！

Shazam

在路邊、電台、或者電視上隨便聽到一首喜歡的歌卻不知道歌名？只要下載這個App就能立刻找到，而且準確度相當高！操作方式也直覺好用。

Google翻譯App

比Google翻譯線上查還要方便許多的App！除了輸入區域可以直接手寫超直覺，還推出了全新相機功能，可以自動偵測語言、直接即時翻譯！

編輯實測相機即時翻譯真的太強大，軟體內共支援29種語言，常用的日文跟韓文都能即時看懂大概意思！

PDFelement

用手機直接打開PDF檔編輯實在是非常不方便的一件事！這款App讓PDF文件可以任意標註、畫重點、簽名、掃描、轉換格式，而且使用起來方便流暢、也能支援許多不同的媒介來編輯！

Airtime

在現在不能群聚的時期想跟朋友一起看片，這個App絕對要載起來！能夠與朋友同步看片、也不會有延遲暴雷的情況！

可以創建專屬房間，來跟朋友一起觀看影片，在看影片的同時也能發訊息給對方，同時也能邀請好幾個人一起觀看影片喔！

雅婷逐字稿

會議紀錄、或者訪問完的聽打都是瑣碎又花時間的工作，這款逐字稿App可以直接將聽到的內容直接打成文字，而且準確度超高！還有國語、國台語、英語可以選擇、方便又貼心！

隨手寫

手寫App 非常方便快速，紀錄頁面十分直覺，可以在頁面任意塗鴉、畫畫、或者手寫待辦事項，同時也能置入語音檔和影片檔，將生活彷彿日記一般記錄下來！

七款實用性很高的App，可以將日常中的小麻煩跟小困擾瞬間擊退！下載下來也讓生活更便利有趣了！

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