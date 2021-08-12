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微醺加分情人節！Cava花漾氣泡、「度假系調酒」平價入手

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記者蔡惠如／綜合報導

本週六就是情人節了，若覺得外出不安心，在家小聚也很可以，Cava近期推出2款「花漾氣泡酒」以鮮豔的金黃與嬌嫩的粉色設計瓶身，細膩的氣泡與酒色讓情人節更添浪漫感受；金車旗下全新調酒品牌Safari Club，也推出2款主打輕鬆感受的「度假系調酒」，讓你為愛加分；三得利強冽則請來達人教你如何玩出新花招，情人節也能來現一下。

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

▲情人節平價酒款，讓你為氣氛加分。（圖／各業者提供，以下同）

Cava限量版氣泡酒
Monistrol酒莊旗下的Cava氣泡酒，價格平實口味也平易近人，創下年銷2億瓶紀錄，近期首度登台，並推出兩支限量版高人氣酒款，包括呈現金黃色澤，泡沫細膩，帶有柑橘、青蘋果、茉莉香味道的「曼尼斯特限量版花漾氣泡酒」，以及口感圓潤，有著覆盆子、櫻桃、奶油慕斯與清新尾韻的「曼尼斯特限量花漾版粉紅氣泡酒」。

此外為配合情人節來臨，另推出「920就愛你」精緻木盒緞帶套組，並有精美卡片代寫服務，讓你拿出來就先浪漫一波，花樣版氣泡酒單瓶售價640元，情人節精緻木盒套組限時優惠門市自取價920元。

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

Safari Club度假系調酒
在噶瑪蘭調酒 Kavalan Bar Cocktail銷量大放異彩之後，金車乾脆推出調酒品牌Safari Club，首款推出以融合紅心芭樂與百香果的「紅心芭樂園」，與使用萊姆與薄荷交織的「莫西多假期」兩種口味，主打雙重風味撞擊的驚喜享受，用水果風味呈現香氣，搭配每口滿載水果香氣，搭配3%低酒精濃度，讓情人節微醺的剛剛好，單罐售價42元。

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

三得利強冽職人加分
情人節自己調杯酒也很可以，順便在對方面前帥一波，三得利旗下 -196°C強冽，近期請到亞洲50大酒吧ROOM by Le Kief的主理人Seven與知名調酒系YouTuber Stupid Bar的Brandon，推出調酒酒譜，以-196°C強冽旗下兩款熱銷口味「雙重檸檬」及「雙重葡萄柚」搭配便利商店就可以取得的食材，簡單幾個步驟就能輕鬆打造出美味的居家調酒。

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

Brandon創意調酒｜雙重檸檬Martini
材料：強冽雙重檸檬20ml、琴酒60ml、烏醋一匙、少量冰塊、少許葡萄柚皮
作法：於公杯中倒入琴酒 60ml、三得利強冽20ml，另加入烏醋一茶匙，再加入冰塊以攪拌棒攪拌均勻，濾掉冰塊後倒出至杯中，再將少許葡萄柚皮扭轉並噴出微量葡萄柚香氣至酒液中即可。

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

Seven 經典復刻調酒｜優雅的Spumoni
材料：強冽雙重葡萄柚90-120ml、Campari 10-20ml、少量冰塊、酸梅汁少許
作法：杯中加入少量冰塊後倒入Campari 10-20ml，與強冽雙重葡萄柚倒入約90-120ml，最後再加入微量酸梅汁即完成。

▲情人節平價酒款。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

情人節, 酒款, 調酒, 氣泡酒, ＣＡＶＡ, 三得利, 強冽, Safari Club

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